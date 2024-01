Norris: Selbstkritik führte zu einigen meiner besten F1-Rennen 2023

Lando Norris ist überzeugt, dass seine extreme Selbstkritik zu einigen seiner besten Leistungen in der Formel-1-Saison 2023 geführt hat. Der McLaren-Pilot war nach Fehlern im Laufe des Jahres oft hart mit sich ins Gericht gegangen.

So schimpfte der Brite nach dem Qualifying zum Katar-Grand-Prix, bei dem ihm Tracklimits-Vergehen den zweiten Platz kosteten: "Ich bin manchmal so scheiße!"

Am Ende unterlag er nicht nur in den Qualifyings für Sprint und Rennen, sondern auch in den Rennen selbst seinem Teamkollegen Oscar Piastri. "Ich hätte hier um zwei Polepositions kämpfen sollen, und möglicherweise zwei Siege - wenn ich einen besseren Job gemacht hätte", ärgerte sich Norris danach.

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte daraufhin beim Saisonabschluss in Abu Dhabi, dass "die Art und Weise, wie er seine eigene Leistung anspricht, meiner Meinung nach Aufmerksamkeit verdient, weil er sehr hart mit sich selbst umgeht".

Aber Norris selbst ist der Meinung: "So sehr ich mich samstags manchmal über mich selbst ärgere und die Leute Dinge sagen wie: 'Du solltest dich nicht selbst fertig machen.' Viele meiner besten Leistungen kommen dann am nächsten Tag."

"Es beeinflusst mich nicht, wenn ich am nächsten Tag rausfahre und denke: 'Oh, ich habe es am Samstag vermasselt'", erklärt er in einem exklusiven mit Motorsport.com.

"Nur weil ich das sage, muss das noch lange nichts heißen. Viele Leute haben unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich war schon immer so. Seit dem Kartsport war ich schon immer so. So wurde ich erzogen und so habe ich mich zu dem Fahrer entwickelt, der ich heute bin", erklärt der McLaren-Pilot.

"Manchmal ist es vielleicht nicht das Beste. Ich bin oft sehr frustriert und niedergeschlagen, aber nur, weil mir daran gelegen ist, einen guten Job zu machen und für das Team zu arbeiten. Ich tue es also nicht absichtlich, sondern weil ich so einfach am besten arbeite. Auf diese Weise kann mich am besten zurückschlagen."

"Deshalb bin ich immer sehr ehrlich gewesen, wenn ich denke, dass ich gute oder schlechte Arbeit geleistet habe", betont Norris. Tatsächlich erreichte er mit Platz sechs in der Fahrerwertung 2023 das beste Ergebnis seiner Karriere - mit sieben Podien.

