Norris stellt klar: Piastri-Duell machte mich zu einem besseren Fahrer

McLaren-Pilot Lando Norris gibt zu: Sein Teamkollege Oscar Piastri ihn "mehr als mir lieb ist" gepusht hat. Dabei schreibt er der harten teaminternen Rivalität eine Schlüsselrolle in seiner laufenden Entwicklung als Formel-1-Fahrer zu.

Bei einem Auftritt beim Goodwood Festival of Speed Anfang des Monats blickte der Brite auf seine Formel-1-Karriere zurück. Nachdem er bei McLaren an der Seite von Carlos Sainz debütierte und anschließend Partner von Daniel Ricciardo war, bestreitet Norris nun seine dritte Saison in Folge an der Seite von Piastri.

"Von Carlos in meinen ersten paar Jahren, Daniel in meiner zweiten Phase und jetzt Oscar lernt man von diesen Jungs am meisten. Und ich habe es auch einfach genossen, Zeit mit ihnen allen zu verbringen, weil es fantastische Menschen sind", erklärte der Weltmeister von 2025.

Die drei Teamkollegen von Lando Norris

"Mit Carlos zusammen zu sein, mit Daniel zusammen zu sein - ich habe diese Jahre so sehr genossen, und jetzt natürlich die vergangenen drei mit Oscar. Er hat mich unglaublich angetrieben, mehr als mir lieb ist."

"Aber genau das braucht man in der Formel 1; das ist es, was man will. Es hat mich zu einem viel besseren Fahrer gemacht, besonders im vergangenen Jahr. Rivalität ist der Schlüssel, um gleichzeitig ein besserer Mensch zu werden."

Die Saison 2025 bot einen intensiven Kampf zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen, da jeder um seinen ersten Fahrertitel kämpfte. In der zweiten Saisonhälfte startete Red-Bull-Pilot Max Verstappen eine beeindruckende Aufholjagd, die sowohl Norris als auch Piastri gefährdete.

2025 top, 2026 noch kein Schwung

Der Kampf spitzte sich beim Saisonfinale beim Grand Prix von Abu Dhabi extrem zu, und am Ende war es Norris, der sich den Titel sicherte. Er landete zwei Punkte vor dem Zweitplatzierten Verstappen, während Piastri Dritter wurde.

Zum Leidwesen der Mannschaft aus Woking konnte McLaren seine Form von 2025 nicht in die Saison 2026 mitnehmen. Norris gewann zuletzt den Großen Preis von Ungarn und sicherte sich damit den ersten Grand-Prix-Sieg des Jahres sowohl für sich selbst als auch für das Team. Vor der Sommerpause liegt Norris mit 128 Punkten auf dem fünften Rang der Gesamtwertung, Piastri ist mit 92 Punkten Siebter. Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli führt die WM mit 219 Punkten an.