Norris über Druck in der Formel 1: Kann so anderen Menschen helfen!

Mit seinen 22 Jahren gehört Lando Norris zu den vielversprechenden Youngsters im Formel-1-Zirkus. Auf den Schultern des Briten lastet aber auch eine Menge Druck und Verantwortung, weshalb er immer offen mit den Fans über seine psychische Belastung gesprochen hat. Er glaubt, dass sein Umgang damit auch anderen Menschen geholfen hat, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen.

Verlustängste haben die junge Karriere von Norris geprägt, denn der hatte große Angst sein Cockpit in der Königsklasse zu verlieren, wenn er nicht die Erwartungen erfüllt. Mit diesem Druck umzugehen, war für den Briten nicht immer einfach. Deshalb hat er sich Hilfe gesucht, weshalb das junge Talent aus Bristol in Großbritannien heute mental deutlich gefestigter ist.

Für Menschen, die in ihrem Alltag mit schwierigen Situationen zu kämpfen haben, ist Norris damit ein Vorbild. Ein Formel-1-Fahrer, der sich nicht versteckt, keine Fassade der Stärke aufbaut und offen über seine Verfassung redet, kann andere Menschen ermutigen, ebenfalls über ihre Probleme zu sprechen. Laut Norris hat seine Vorgehensweise nicht nur ihm, sondern auch anderen geholfen.

Norris hat in seiner Karriere bereits viel positives Feedback seiner Fans erhalten, die die offene, menschliche Art des 22-Jährigen so schätzen. "Ich bin glücklich und stolz darauf, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, die das akzeptieren, glücklich sind und das Selbstvertrauen haben, darüber zu sprechen. Einer der wichtigsten Gründe, warum ich es für richtig halte, darüber zu sprechen, sind meine Fans - vor allem, als ich es die ersten Male angedeutet habe."

Lando Norris möchte mit seiner Offenheit auch anderen Menschen helfen Foto: Motorsport Images

"Wenn ich dann Nachrichten bekomme, dass ich ihnen oder ihren Familien und Freunden geholfen habe, sich besser zu fühlen, dann ist das ein großartiger Moment", erklärt der Youngster, der seine Reichweite, die er durch die Formel 1 generiert, auch in Zukunft weiter nutzen möchte, um Menschen zu helfen. "Es war besser, darüber etwas mehr weltweit in der Öffentlichkeit zu sprechen, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen."

