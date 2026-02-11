Norris vor Verstappen: Erster Bahrain-Testtag mit gewohntem Ergebnis

Die Formel 1 ist zurück - und diesmal wirklich! Nach dem Shakedown hinter verschlossenen Türen in Barcelona Ende Januar haben sich am Mittwoch erstmals alle elf Teams für die Testwoche in Bahrain eingefunden, wo insgesamt sechs Testtage stattfinden werden (den Testtag re-live im Ticker nachlesen).

Für Fans war das ein besonderer Tag: Denn erstmals hatten sie die Möglichkeit, echte Informationen und Aufnahmen von fahrenden Autos zu bekommen, die diesmal sogar alle in ihren finalen Rennlackierungen auf der Strecke waren. Und erstmals war auch das Williams-Team zusammen mit der Konkurrenz unterwegs.

Nachdem es den Teams in Barcelona vor allem um das Thema Systemchecks und Zuverlässigkeit ging, soll der Blick in Bahrain auch auf der Performance liegen - das aber wahrscheinlich erst später bei den Testfahrten. Auch am ersten Tag ging es für viele hauptsächlich darum, viele Runden zu drehen.

Und wenn dabei eine gute Rundenzeit herausspringt: umso besser!

Die beste gelang am ersten Testtag dem Weltmeister: Lando Norris (McLaren) legte am Nachmittag eine Zeit von 1:34.669 Minuten hin und war damit 0,151 Sekunden schneller als sein WM-Rivale Max Verstappen (Red Bull), der als einer von nur vier Fahrern den kompletten Testtag für sich alleine hatte.

Norris hatte seine Zeit dabei übrigens auf den C2-Reifen gefahren und damit auf einem härteren als seine Verfolger, die auf den C3-Reifen unterwegs waren. Am Mittag hatte noch Verstappen die Bestzeit inne - damals ebenfalls auf C2-Reifen gefahren.

Rang drei ging an Ferrari: Charles Leclerc fehlte jedoch bereits eine halbe Sekunde. Der Monegasse hatte am Mittag von Teamkollege Lewis Hamilton übernommen, der in der Tageswertung auf Rang sieben geführt wird (+1,764) und während seiner Session einen Dreher in Kurve 1 hingelegt hatte.

"Mit dem Basis-Auto, das wir haben, versuchen wir immer noch viele verschiedene Dinge zu testen", sagt der Brite. "Wir versuchen immer noch das Fenster zu finden, in dem es gerne arbeitet, wie man die Reifen optimiert, wie man das Aerodynamik-Paket hier optimiert, die Fahrhöhe, die mechanische Balance, all diese verschiedenen Dinge."

Mercedes erlebte derweil einen schwierigen Tag und war in der Zeitenliste nicht weit vorne zu finden. Nachdem man in Barcelona die meisten Runden aller Teams abgespult hatte, verpasste man am Mittwoch weite Teile des Nachmittags, da man beim Set-up-Umbau ein Problem am Auto entdeckt hatte.

Noch schlimmer erwischte es die Racing Bulls, die am Nachmittag aufgrund eines Benzinlecks überhaupt nicht zum Fahren kamen. Immerhin hatte Neuling Arvid Lindblad am Vormittag 75 Runden drehen können. Probleme gab es auch bei Audi und Alpine, die beide für eine rote Flagge gesorgt hatten.

Anders war das bei Williams, die die meisten Runden aller Teams drehen konnten. Das war auch nötig, denn in Barcelona hatte der Rennstall als einziges Team noch gefehlt, da es zu Verzögerungen gekommen war.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.