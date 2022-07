Norris: Was ihm in Spielberg zum Verhängnis werden könnte

Audio-Player laden

Lando Norris kann am Red Bull Ring auf eine gute Bilanz verweisen: Die beiden Veranstaltungen 2020 beendete er als Dritter und Fünfter; im vergangenen Jahr egalisierte er diese Ergebnisse. Dafür macht der Brite neben seiner Vertrautheit mit der Strecke auch den starken Topspeed des McLaren verantwortlich

"Ich denke, es ist eine Strecke, auf der ich seit vielen Jahren fahre. In der Formel 4 bin ich hier ein paar Mal gefahren, dann in der Formel Renault, in der Formel 3, in der Formel 2", zählt Norris die Serien auf. "Es ist also eine Strecke, die ich einfach gut kenne, wie wahrscheinlich die meisten anderen Leute auch."

"Eine meiner Stärken sind auch Hochgeschwindigkeitskurven. Nicht so sehr in Kurve 6, sondern in Kurve 7, der zweiten Linkskurve, kann ich meine Stärken ausspielen, und wir fahren in der Regel eine ordentliche Rundenzeit", sagt der McLaren-Pilot weiter.

Norris vermisst Topspeed der Vorjahre

"In den vergangenen Jahren war das Auto im Hochgeschwindigkeitsbereich sehr stark. Auch auf den Geraden waren wir in den Vorjahren relativ gut. Und beides kommt auf dieser Art von Strecke einfach gut zusammen. Deshalb war das immer eine gute Stärke. Dieses Jahr müssen wir also abwarten und sehen."

Denn in beiden Bereichen sei der diesjährige MCL36 nicht mehr so stark, weiß Norris. "Es gibt immer noch einige langsame Kurven und solche Dinge. Wir haben also immer noch eine Menge Möglichkeiten", hofft der Brite, "aber es könnte sein, dass es nicht ganz so gut ist wie in den vergangenen Jahren."

Beim Grand Prix von Großbritannien führte das Team einen Heckflügel mit geringem Luftwiderstand ein, der möglicherweise auch in Österreich nützlich sein könnte. Denn schon in Silverstone gab Technikdirektor James Key zu, dass das Team mit den Flügeln spiele, um mehr Leistung auf der Geraden zu erreichen.

McLaren experimentiert mit Heckflügel

"Ich denke, vergangenen Jahr war der Speed auf den Geraden ein Vorteil für uns", so Key. "Dieses Jahr sind wir auf der Geraden etwas langsamer, als wir es gerne wären. Allerdings haben wir jetzt eine ausreichende Auswahl an Heckflügeln, um das Problem zu lösen."

"Wir wollen versuchen, die Effizienz des unteren Teils der Flügel und des mittleren Bereichs des Flügels zu verbessern, damit wir uns bei der Höchstgeschwindigkeit ein wenig steigern können." Norris hofft, dass das Team an diesem Wochenende in der Lage sein wird, genau diese Verbesserung zu erreichen.

"Ähnlich wie in Silverstone, wo wir ein gutes Wochenende hatten, was die Pace anbelangt, aber ohne Upgrades. Und was wir in Silverstone hatten, war etwas sehr Kleines. Es war nichts, was uns wirklich mehr als ein Zehntel gebracht hätte", hält Norris fest.

"Ich hoffe, dass das Auto ähnlich funktioniert, dass wir im Hochgeschwindigkeitsbereich und auf den Geraden anständig sind, und dass wir so einen guten Mittelweg finden. Ich würde also nicht sagen, dass wir im Vergleich zu den Vorjahren besonders stark sind, aber wir sind in vielen Bereichen fast am Ziel."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.