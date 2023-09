Lando Norris: Mercedes hat insgesamt "wahrscheinlich das zweitbeste Auto"

"Ich denke, dass Lando mit seiner High-Speed-Performance an diesem Wochenende der Favorit sein könnte", sagte Mercedes-Pilot George Russell am Donnerstag vor dem Formel-1-Rennen in Suzuka an diesem Wochenende über Lando Norris und McLaren.

Von so einer Favoritenrolle will Norris selbst allerdings überhaupt nichts wissen. Es sei "fast eine Garantie", dass Red Bull an diesem Wochenende zurückschlagen werde, sagt er und erklärt: "Ich denke, Red Bull wird dieses Wochenende wahrscheinlich dominieren."

Beim vergangenen Rennen in Singapur waren die Red-Bull-Piloten nicht über die Plätze fünf und acht hinausgekommen, während Norris Zweiter hinter Ferrari-Pilot Carlos Sainz wurde. Doch kann McLaren auch in Japan wieder ähnlich stark wie in Singapur sein?

Auf die Frage, ob die Singapur-Updates für den MCL60 auch an diesem Wochenende ähnlich gut funktionieren werden, antwortet Norris: "Das ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht." Er hoffe es aber natürlich, denn: "Alles hat das getan, was es tun sollte."

"Und ich denke, wir haben definitiv einige Schritte nach vorne gemacht", so Norris, der allerdings daran erinnert, dass Suzuka "eine ganz andere Strecke als Singapur" sei. Er könne daher nicht selbstbewusst behaupten, "dass wir so schnell wie Red Bull sind."

Zumal es dem McLaren in diesem Jahr schon oft an Konstanz gefehlt habe. Norris erklärt: "Ich denke, wenn man uns mit Ferrari und Mercedes vergleicht, dann war Mercedes einfach viel konstanter, als wir es waren. Wir schwanken immer noch ziemlich stark."

"Aber im Großen und Ganzen hatte Mercedes in dieser Saison wahrscheinlich das zweitbeste Auto, gefolgt von Ferrari und dann von uns", so Norris. Das spiegelt sich auch in der WM wieder, die aktuell von Red Bull vor Mercedes und Ferrari angeführt wird.

McLaren dagegen ist sogar nur Fünfter hinter Aston Martin, konnte in den vergangenen Wochen aber viele Punkte auf das Team aus Silverstone aufholen . Und selbst wenn man nicht als Favorit nach Japan gekommen sein sollte, könnte es trotzdem wieder ein gutes Wochenende werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.