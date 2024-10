Noten Austin: Große Diskrepanz nach "harten Manövern" von Verstappen!

Wie soll man Max Verstappens Leistung nach dem Formel-1-Rennen in den USA bewerten? Selten gingen die Meinungen so weit auseinander wie beim Niederländer in Austin, der am Ende in der Gesamtwertung aller drei Säulen den fünften Platz in der Notenwertung von Motorsport-Total.com belegt.

Von der Redaktion bekam der Weltmeister für seinen Sieg beim Sprint, die starke Leistung in den Qualifyings und sein beherztes Rennen, in dem er WM-Rivale Lando Norris abgekocht hat, eine 1 - allerdings eine umstrittene. Denn nicht jeder Redakteur war aufgrund der Fahrweise mit der Bestnote einverstanden.

Experte Marc Surer entschied sich für einer 2: "Der Sieg im Sprint und eine Fast-Pole geben eine 1. Aber zwei harte Manöver gegen Lando waren zu viel", urteilt er.

Und besonderes Letzteres scheinen ihm viele Fans übelgenommen zu haben. Denn von den mehr als 500 Lesern, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten, wurde Verstappen deutlich abgestraft: Er kam nicht über eine mittelmäßige Bewertung von 2,73 hinaus und war damit nur der siebtbeste Fahrer.

In der Tageswertung landete er am Ende damit hinter beiden Ferrari-Piloten, die wie im Grand Prix die ersten beiden Plätze unter sich ausmachten. Leclerc erhielt als einziger Fahrer sowohl von der Redaktion als auch vom Experten die 1 (Surer: "Er hat die Chance bekommen und sie fehlerfrei genutzt. Beeindruckend!") und war auch bei den Lesern mit 1,32 deutlich vorne.

Für Leclerc, der auch das offizielle Voting gewann, war es nach Monaco und Monza der dritte Tagessieg in dieser Saison, wodurch er bis auf 52 Punkte an das Spitzenduo Max Verstappen/Lando Norris heranrückt.

Norris war nach Singapur auf sechs Punkte an den Sieger der drei letzten Jahre herangekommen, büßte mit Platz sieben in Austin aber wieder vier Zähler ein. "Er wurde von Max zweimal neben die Strecke gedrängt. Aber er ist im Zweikampf auch nicht stark genug", meint Surer und gibt ihm die 2 - genau wie die Redaktion. Die Leser bewerteten ihn mit 2,41 hingegen besser als Verstappen.

Überraschend stark waren in Austin zwei Rookies: Liam Lawson und Franco Colapinto belegten hinter den Ferraris Platz drei und vier. Beide bekamen von der Redaktion eine 2 und von Surer eine 1. Die Leser entschieden am Ende mit 1,97 zu 2,10 zugunsten des Neuseeländers.

"Gibt dem Teamkollegen noch im Quali Windschatten und zeigt im Rennen was das Auto kann", lobt Surer Lawsons Fahrt von Startplatz 19 auf Rang neun.

Am anderen Ende des Spektrums vergab die Redaktion in Austin vier Mal die Note 5: an Alexander Albon, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, Surer zückte sie neben Hamilton und Bottas auch für Lance Stroll.

In der Tageswertung belegte Ex-Weltmeister Hamilton nach seinem frühen Abflug den letzten Platz. "Auf einer Strecke, die normalerweise mag, kam er nicht zurecht", wundert sich Surer. Bei den Lesern war der Mercedes-Pilot aber nur Vorletzter vor Zhou, der von Surers 3 vor der roten Laterne bewahrt wurde.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 20 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's jetzt in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 20 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2024 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2024 ausgezeichnet.