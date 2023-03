Noten Bahrain: Zwei Superstars überstrahlen alle anderen

Audio-Player laden

Max Verstappen hat den Grand Prix von Bahrain 2023 gewonnen, Fahrer des Tages war aber Fernando Alonso. Zu diesem Urteil kommen nicht nur die Fans, die am offiziellen Voting der Formel 1 teilgenommen haben; sondern das ist auch das Ergebnis der ersten Notenvergabe im altbekannten System von Motorsport-Total.com.

Die Bewertung der 20 Fahrer basiert auf drei gleichberechtigten Säulen. Erstens: ein Uservoting. Zweitens: Formel-1-Experte Marc Surer. Drittens: das Formel-1-Kernteam der Redaktion von Motorsport-Total.com.

Sowohl Surer als auch die Redaktion bewerten nach Bahrain Alonso und Verstappen jeweils mit Note 1. Damit entscheidet das Uservoting über den Tagessieger, und da setzt sich Alonso mit 1,2 gegen Verstappen mit 1,5 durch.

Alonso, findet Surer, war "der Mann des Rennens. Ohne ihn wäre der Grand Prix langweilig gewesen". Verstappen andererseits mache genau dort weiter, "wo er vergangenes Jahr aufgehört hat".

Stroll kommt bei der Redaktion nicht gut weg

Interessant sind die Abweichungen zwischen Userwertung, Surer und Redaktion. So ranken die User Lance Stroll auf Platz 3, kulminiert schafft es Alonsos Teamkollege aber nur auf Platz 8. Dafür ausschlaggebend ist vor allem die Redaktionsnote (3), die Strolls Beinahe-Abschuss von Alonso in der ersten Runde offensichtlich stärker gewichtet als die anderen beiden Säulen.

Positiv anrechnen muss man dem Kanadier, dass er sich trotz seiner Verletzungen tapfer durch das Rennen gekämpft hat. Surer (Note 2) lobt: "Ich hätte nicht geglaubt, dass er im Rennen mit seinem Handgelenk so stark ist."

Überraschend: Alexander Albon, im Williams am Sonntag als Zehnter in den Punkten, "hat geliefert", wie Surer festhält, und wird dafür mit Platz 4 in unserem Ranking belohnt. Vor Charles Leclerc ("Podium wäre sicher gewesen") und Valtteri Bottas ("Endlich mal ein guter Start von ihm").

Surer über Sargeant: "Der ist ja richtig gut!"

Bestbenoteter Rookie des Saisonauftakts ist Logan Sargeant, Albons Teamkollege bei Williams, auf Rang 9. "Der ist ja richtig gut", staunt Surer über den Amerikaner, der vor Pierre Gasly ("Schlechtes Training, gutes Rennen") die Top 10 abrundet.

Die anderen Rookies konnten sich weniger gut in Szene setzen. Von Nyck de Vries (17./AlphaTauri) hätte Surer erwartet, "dass er Tsunoda im Griff hat". Was ihm aber nicht gelang. Tsunoda (12.) sei "im Moment der Teamleader". Und Oscar Piastri (19.) hatte McLaren-intern in einem Auto, das laut Surer "langsam und defektanfällig" ist, gegen Lando Norris (15.) das Nachsehen.

Positiv aufgefallen ist Surer der Chinese Guanyu Zhou, der 2023 in seine zweite Saison beim Schweizer Sauber-Team geht. Zhou "ist mindestens so schnell wie Bottas, kann es aber selten umsetzen", findet der ehemalige Formel-1-Fahrer.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Das ultimative Fahrer-Ranking Sachir 2023:

01. Fernando Alonso, Note 1,1 (Leser 1,2 - Surer 1 - Redaktion 1)

02. Max Verstappen, Note 1,2 (Leser 1,5 - Surer 1 - Redaktion 1)

03. Sergio Perez, Note 2,1 (Leser 2,2 - Surer 2 - Redaktion 2)

04. Alexander Albon, Note 2,1 (Leser 2,2 - Surer 2 - Redaktion 2)

05. Charles Leclerc, Note 2,1 (Leser 2,3 - Surer 2 - Redaktion 2)

06. Valtteri Bottas, Note 2,2 (Leser 2,5 - Surer 2 - Redaktion 2)

07. Lewis Hamilton, Note 2,2 (Leser 2,7 - Surer 2 - Redaktion 2)

08. Lance Stroll, Note 2,3 (Leser 2,0 - Surer 2 - Redaktion 3)

09. Logan Sargeant, Note 2,6 (Leser 2,7 - Surer 2 - Redaktion 3)

10. Pierre Gasly, Note 2,9 (Leser 2,8 - Surer 3 - Redaktion 3)

11. Carlos Sainz, Note 3,0 (Leser 2,9 - Surer 3 - Redaktion 3)

12. Yuki Tsunoda, Note 3,0 (Leser 3,1 - Surer 3 - Redaktion 3)

13. George Russell, Note 3,0 (Leser 3,1 - Surer 3 - Redaktion 3)

14. Guanyu Zhou, Note 3,2 (Leser 3,5 - Surer 3 - Redaktion 3)

15. Lando Norris, Note 3,2 (Leser 3,7 - Surer 3 - Redaktion 3)

16. Nico Hülkenberg, Note 3,5 (Leser 3,4 - Surer 3 - Redaktion 4)

17. Nyck de Vries, Note 3,9 (Leser 3,8 - Surer 4 - Redaktion 4)

18. Kevin Magnussen, Note 4,0 (Leser 3,9 - Surer 4 - Redaktion 4)

19. Oscar Piastri, Note 4,0 (Leser 4,1 - Surer 4 - Redaktion 4)

20. Esteban Ocon, Note 5,0 (Leser 4,9 - Surer 5 - Redaktion 5)

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Der Fahrernoten-WM-Stand 2023:

01. Fernando Alonso (25)

02. Max Verstappen (18)

03. Sergio Perez (15)

04. Alexander Albon (12)

05. Charles Leclerc (10)

06. Valtteri Bottas (8)

07. Lewis Hamilton (6)

08. Lance Stroll (4)

09. Logan Sargeant (2)

10. Pierre Gasly (1)

11. Carlos Sainz (0/P11)

12. Yuki Tsunoda (0/P12)

13. George Russell (0/P13)

14. Guanyu Zhou (0/P14)

15. Lando Norris (0/P15)

16. Nico Hülkenberg (0/P16)

17. Nyck de Vries (0/P17)

18. Kevin Magnussen (0/P18)

19. Oscar Piastri (0/P19)

20. Esteban Ocon (0/P20)

Der punktbeste Fahrer wird nach Saisonende mit einem Award für den Fahrer des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Weiterer Co-Autor: Norman Fischer, Kevin Hermann, Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.