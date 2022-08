Noten Frankreich: "Jetzt hat Lewis Hamilton wieder das Kommando!"

Audio-Player laden

Charles Leclerc hat seine Führung in der Fahrernoten-Gesamtwertung 2022 trotz einer Nullrunde wegen seines Crashs beim Grand Prix von Frankreich in Le Castellet zwar verteidigt; sein Vorsprung ist aber dramatisch geschrumpft. Denn Titelverteidiger Max Verstappen belegte in der Bewertung aller 20 Fahrer durch das Dreisäulenmodell von 'Motorsport-Total.com' den dritten Platz und verkürzte seinen Rückstand damit auf sechs Punkte.

Der Tagessieg ging diesmal mit Note 1,60 an Lewis Hamilton, hauchdünn vor Carlos Sainz (1,63). Hamilton erhielt von der Redaktion Note 1, Sainz von Formel-1-Experte Marc Surer. Damit entschied letztendlich das Uservoting über Platz 1 und Platz 2.

Für Surer war Sainz "in Superform" - eine Einschätzung, die auch die Redaktion teilt.

Abzüge gibt's allerdings für das Losfahren trotz roter Ferrari-Ampel beim Boxenstopp, was ihm eine Strafe für "unsafe Release" einbrachte. Sonst hätte Sainz zum ersten Mal in dieser Saison volle 25 Punkte angeschrieben.

Im Gegensatz dazu hat Verstappen laut Surer "alles richtig gemacht", und auch die Leistung von Hamilton bewertet der Schweizer positiv: "Jetzt, wo der Mercedes besser wird, hat wieder Lewis das Kommando", sagt er über den teaminternen Vergleich mit George Russell, der übrigens Sechster wurde.

Leclerc, der bis auf seinen Unfall ein nahezu perfektes Rennwochenende abgeliefert hat, wurde in den drei Säulen ganz unterschiedlich benotet: Note 4,1 von den Lesern, Note 5 von der Redaktion, Note 3 von Surer. Gleichzeitig stellt der Experte aber klar: "Das darf nicht passieren." Nachsatz: "Falls er nicht das Team deckt ..."

¿pbfsfs_6192|Fotostrecke: Le Castellet: Die Fahrernoten der Redaktion|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022notenfrankreich/1658678469_mst.jpgpb¿Und sonst? Yuki Tsunoda erhält von Surer die gute Note 2 "für die gute Trainingsleistung", Kevin Magnussen Note 3 wegen "Pech mit Strategie und Kollision", und Guanyu Zhou Note 4 für "die unnötige Kollision mit Mick".

Schumacher landete diesmal übrigens auf Rang 19.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Das ultimative Fahrer-Ranking Le Castellet 2022:

01. Lewis Hamilton, Note 1,6 (Leser 1,8 - Surer 2 - Redaktion 1)

02. Carlos Sainz, Note 1,6 (Leser 1,9 - Surer 1 - Redaktion 2)

03. Max Verstappen, Note 1,9 (Leser 1,6 - Surer 2 - Redaktion 2)

04. Fernando Alonso, Note 2,0 (Leser 2,0 - Surer 2 - Redaktion 2)

05. Lando Norris, Note 2,2 (Leser 2,5 - Surer 2 - Redaktion 2)

06. George Russell, Note 2,4 (Leser 2,3 - Surer 3 - Redaktion 2)

07. Sebastian Vettel, Note 2,7 (Leser 3,1 - Surer 2 - Redaktion 3)

08. Lance Stroll, Note 2,7 (Leser 3,1 - Surer 2 - Redaktion 3)

09. Yuki Tsunoda, Note 2,9 (Leser 3,8 - Surer 2 - Redaktion 3)

10. Daniel Ricciardo, Note 3,1 (Leser 3,2 - Surer 3 - Redaktion 3)

11. Alexander Albon, Note 3,1 (Leser 3,3 - Surer 3 - Redaktion 3)

12. Kevin Magnussen, Note 3,2 (Leser 3,5 - Surer 3 - Redaktion 3)

13. Esteban Ocon, Note 3,4 (Leser 3,2 - Surer 3 - Redaktion 4)

14. Pierre Gasly, Note 3,6 (Leser 3,8 - Surer 3 - Redaktion 4)

15. Sergio Perez, Note 3,9 (Leser 3,6 - Surer 4 - Redaktion 4)

16. Valtteri Bottas, Note 3,9 (Leser 3,7 - Surer 4 - Redaktion 4)

17. Charles Leclerc, Note 4,0 (Leser 4,0 - Surer 3 - Redaktion 5)

18. Nicholas Latifi, Note 4,0 (Leser 4,1 - Surer 4 - Redaktion 4)

19. Mick Schumacher, Note 4,3 (Leser 3,9 - Surer 4 - Redaktion 5)

20. Guanyu Zhou, Note 4,4 (Leser 4,3 - Surer 4 - Redaktion 5)

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Der Fahrernoten-WM-Stand 2022:

01. Charles Leclerc (192)

02. Max Verstappen (186)

03. Sergio Perez (113)

04. Lewis Hamilton (108)

05. George Russell (104)

06. Carlos Sainz (84)

07. Lando Norris (72)

08. Valtteri Bottas (60)

09. Fernando Alonso (56)

10. Kevin Magnussen (39)

11. Alexander Albon (38)

12. Sebastian Vettel (34)

13. Mick Schumacher (32)

14. Pierre Gasly (28)

15. Esteban Ocon (25)

16. Yuki Tsunoda (14)

17. Guanyu Zhou (14)

18. Lance Stroll (8)

19. Daniel Ricciardo (4)

20. Nicholas Latifi (1)

21. Nico Hülkenberg (0)

Der punktbeste Fahrer wird nach Saisonende mit einem Award für den Fahrer des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Weiterer Co-Autor: Norman Fischer, Kevin Hermann, Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.