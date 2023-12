Novum bei Sauber: Autopräsentation 2024 erstmals in Großbritannien

Bei Sauber brechen neue Zeiten an. Nicht nur, dass das Hinwiler Formel-1-Team nach dem Ende der Partnerschaft mit Alfa Romeo 2024 unter anderem Namen antreten wird. Beim geplanten Launch wird es auch mit einer Tradition brechen.

Denn bisher stellte Sauber seine Formel-1-Autos immer in Österreich, Deutschland und - am häufigsten natürlich - in der Schweiz vor. Der C43 für 2023 wurde in einer konzertierten Zeremonie in Zürich und am Hauptsitz des Teams in Hinwil enthüllt.

Aber in Großbritannien hat das Team noch nie die Hüllen fallen lassen. Das wird sich in der Saison 2024 aber ändern, wie Alessandaro Alunni Bravi bei den Autosport Awards verriet.

"Am 10. Dezember, sobald die FIA die Nennliste veröffentlicht, werden wir natürlich den neuen Teamnamen bekannt geben", kündigt der Sauber-Teamrepräsentant an. "Ich denke, das wird eine Überraschung und wir können es kaum erwarten, die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern zu beginnen."

Und er ergänzt: "Wir werden einen wirklich frischen Ansatz in Bezug auf das Kommunikationsmarketing haben und wir werden das Auto in Großbritannien vorstellen."

Erster Hinweis auf neuen Teamnamen

Die letzten sechs Jahre arbeitete Sauber mit Alfa Romeo zusammen. Fünf Jahre lang trat das Team auch unter dem Namen des italienischen Herstellers an. "Dieses Jahr haben wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Alfa Romeo beendet", sagt Alunni Bravi. "Und für 2024 werden wir einen anderen Teamnamen haben."

Dieser markiere eine neue kommerzielle Zusammenarbeit mit einem ausländischen Partner. Mehr wolle er noch nicht verraten, so der Teamvertreter weiter. Sicher ist: Sauber wird ab 2026 als Audi-Werksteam antreten, die Logos und Name der Marke Audi werden bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht auftauchen.

Transformationsprozess in vollem Gange

Auf die Frage nach den Veränderungen, die in den nächsten zwölf Monaten auf die Sauber-Gruppe zukommen werden, sagt Alunni Bravi: "Natürlich arbeiten wir sehr hart am Transformationsprozess. Wir sind immer noch ein kleines Team, ein unabhängiges Team, aber die Herausforderung ist groß."

"Deshalb arbeiten wir daran, jeden Bereich zu entwickeln, jede Abteilung. Es geht nicht nur um die Größe, sondern auch darum, die richtigen Leute zu finden, das ist entscheidend."

"Und die schwierigste Herausforderung für uns ist es, die besten Fachleute zu finden und den richtigen Prozess in Gang zu setzen", sagt Alunni Bravi. "Vieles lässt sich kaufen, nur nicht die Zeit. Wir sind uns dieser Herausforderung bewusst. Die Erwartungen zu managen, wird eine der anspruchsvollsten Aufgaben sein."

