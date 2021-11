Novum in der F1: McLaren verpflichtet Verantwortliche für Nachhaltigkeit

So etwas hat es in der Formel 1 noch nicht gegeben: McLaren hat für die kommende Saison als erstes Team eine Direktorin für Nachhaltigkeit - oder offiziell Director of Sustainability - verpflichtet. Kim Wilson hat zuvor bei Großbritanniens Energieversorger EDF gearbeitet und unter anderem die Kampagne "Helping Britain Achieve Net Zero" mitentwickelt.

"Die Ambition von McLaren, Innovationen zu fördern, die anderen bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Welt helfen und einen positiven Beitrag zu einer wirklich nachhaltigen Zukunft leisten, ist wirklich inspirierend", sagt Wilson, die ihre neue Stelle bei McLaren am 31. Januar 2022 antreten wird.

"Ich freue mich, dem Team zu einem so entscheidenden Zeitpunkt beizutreten und mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um diese kühnen Ambitionen in die Realität umzusetzen", sagt sie weiter.

Bei McLaren betont man derweil Wilsons "großen Erfahrungsschatz" beim Thema Nachhaltigkeit. "Sie kommt zu einer Zeit zu McLaren, in der unser zukünftiges Engagement für Nachhaltigkeit von größter Bedeutung ist, und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie sowohl für das Team bei McLaren als auch für die Umwelt einen gemeinsamen Wert schaffen wird", so Kommunikationschef Tim Bampton.

Zudem hat sich McLaren im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow zu den beiden Kampagnen "UN Sports for Climate Action Commitment" und das "UN Race to Zero" bekannt.

Die Arbeit dabei umfasst die Messung, Reduzierung und Berichterstattung der Treibhausgasemissionen des Teams in Übereinstimmung mit dem im Pariser Abkommen verankerten 1,5-Grad-Ziel und der Verpflichtung, bis 2040 CO2-neutral zu sein. McLaren hat sich jedoch bereits dazu verpflichtet, bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen.

Zuletzt hatte der Rennstall bereits den Einstieg in die rein elektrische SUV-Rennserie Extreme E verkündet, die das Ziel hat, die sichtbaren Folgen des Klimawandels zu veranschaulichen.

Mit Bildmaterial von McLaren Racing.