Nur ein Training: Formel 1 verkündet Zeitplan für Zwei-Tages-Event in Imola

Zwei 90-minütige Trainings am Freitag, dazu noch einmal 60 Minuten am Samstag, bevor es ins Qualifying geht. An diesen Ablauf sind die Formel-1-Teams seit Jahren gewöhnt. Doch in dieser Saison wird alles anders - zumindest in Imola. Denn der Freitag fällt beim Emilia-Romagna-Grand-Prix komplett weg, das Event wird nur über zwei Tage ausgetragen.

Mittlerweile hat die Formel 1 auch offiziell verkündet, wie das Zeitplan an jenem Wochenende aussehen wird. So wird es am Samstagmorgen von 10:00 bis 11:30 Uhr lediglich eine Trainingssession über 90 Minuten geben, bevor um 14:00 Uhr das Qualifying beginnt. Die Qualifikation startet damit auch eine Stunde früher als bei den anderen Europarennen.

Auch am Rennsonntag (1. November) gibt es einen anderen Zeitplan. So beginnt das Rennen bereits um 13:10 Uhr und damit zwei Stunden früher als üblich. Zum ersten Mal seit 2006 wird es in diesem Jahr wieder ein Formel-1-Rennen in Imola geben.

Zudem finden 2020 zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 drei Rennen in Italien statt. Gefahren wird außerdem in Monza und Mugello.

