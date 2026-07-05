Nur eine Verwarnung: Warum Hamilton sein Podium behalten darf

Lewis Hamilton darf seinen Podestplatz beim Großen Preis von Großbritannien behalten. Die FIA-Kommissars belegten den Ferrari-Piloten nach dem Rennen zwar wegen eines Gelbflaggen-Vergehens mit einer Verwarnung, verzichteten jedoch auf eine Zeitstrafe. Damit bleibt Hamilton Dritter hinter seinem siegreichen Teamkollegen Charles Leclerc und Mercedes-Pilot George Russell.

Untersucht wurde eine Szene aus Runde 38. Nachdem der Audi von Nico Hülkenberg in Kurve neun liegen geblieben war, galt in diesem Streckenabschnitt eine einfache Gelbphase. Die Rennleitung warf Hamilton vor, in diesem Bereich nicht ausreichend verlangsamt zu haben.

Die Analyse der Stewards ergab jedoch, dass die Situation deutlich komplizierter war als zunächst angenommen.

Gelbe Flagge kam erst mitten im Sektor

Nach Auswertung sämtlicher Videoaufnahmen, Telemetriedaten, Marshalling-Systeme und der Onboard-Kameras kamen die Rennkommissare zu dem Schluss, dass Hamilton den betroffenen Streckenabschnitt bereits betreten hatte, bevor überhaupt eine gelbe Flagge oder ein entsprechendes Lichtsignal aktiviert worden war.

"Hamilton fuhr in den relevanten Sektor ein, bevor irgendeine gelbe Flagge oder ein gelbes Lichtpanel angezeigt wurde", heißt es in der Urteilsbegründung. Das erste Leuchtpanel, das Hamilton nach Kurve neun passierte, zeigte zunächst sogar noch Grün.

Erst als sich der Ferrari-Pilot bereits auf der Geraden in Richtung Kurve zehn befand und den Gelbflaggen-Bereich praktisch schon wieder verließ, erschien die Warnung auf seinem Lenkraddisplay. Nach Ansicht der Stewards blieb Hamilton dadurch nur äußerst wenig Zeit, überhaupt auf die Situation zu reagieren.

Zweikampf mit Verstappen spielte entscheidende Rolle

Erschwerend kam hinzu, dass Hamilton unmittelbar zuvor in einen intensiven Zweikampf mit Max Verstappen verwickelt gewesen war. Die Stewards berücksichtigten ausdrücklich, dass Hamilton nach seinem Überholmanöver mit einem direkten Gegenangriff des Red-Bull-Piloten rechnete.

Deshalb richtete sich seine Aufmerksamkeit zunächst weiter auf die Rückspiegel. "Seine Aufmerksamkeit galt aus nachvollziehbaren Gründen überwiegend den Spiegeln und nicht sofort dem grünen Lichtpanel am Ende des Sektors."

Auch dieser Umstand sprach aus Sicht der Rennkommissare gegen eine harte Bestrafung.

Ganz ohne Schuld blieb Hamilton dennoch nicht

Vollständig entlasteten die Stewards den Ferrari-Piloten allerdings nicht. Denn nachdem die Gelbwarnung auf dem Lenkrad erschienen war und kurz darauf das grüne Lichtpanel das Ende der Gefahrenzone markierte, hätte Hamilton zumindest erkennbar Geschwindigkeit reduzieren müssen.

Genau das konnten die Rennkommissare anhand der Telemetriedaten jedoch nicht feststellen. "Hamilton verringerte seine Geschwindigkeit nicht in erkennbarer Weise und erfüllte damit die Anforderungen einer einfachen Gelbflagge nicht vollständig."

Damit lag grundsätzlich ein Verstoß gegen Artikel B1.8.4 a) des FIA-Formel-1-Reglements vor.

Warum es nur bei einer Verwarnung blieb

Bei der Strafzumessung berücksichtigten die Stewards jedoch sämtliche mildernden Umstände. Hamilton hatte den Streckenabschnitt bereits vor Aktivierung der Gelbphase erreicht, die Warnung erschien erst kurz vor Ende des Sektors, die Reaktionszeit war äußerst knapp und seine Aufmerksamkeit war aufgrund des unmittelbar zuvor geführten Zweikampfs verständlicherweise anderweitig gebunden.

"Unter diesen Umständen hielten die Stewards eine Verwarnung für die angemessene Strafe." Es handelt sich um Hamiltons erste fahrerische Verwarnung der Saison.

Die Entscheidung hat damit keine Auswirkungen auf das Rennergebnis. Hamilton behält seinen dritten Platz hinter Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc und George Russell. Der Mercedes-Pilot war in der Schlussphase noch am Ferrari vorbeigerückt, nachdem Hamilton während einer späten Safety-Car-Phase Reifen gewechselt hatte, Russell jedoch auf der Strecke geblieben war und dadurch die Position übernahm.

Das Rennen war nach einem Unfall von Max Verstappen in Stowe hinter dem Safety-Car beendet worden. Zudem profitierte Hamilton wie Russell vom späten Ausfall des bis dahin führenden WM-Spitzenreiters Andrea Kimi Antonelli.