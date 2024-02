Nur P12 für Russell im Mercedes, aber: W15 bietet "eine stabile Plattform"

George Russell sagt, dass sich das neue Formel-1-Auto von Mercedes schon jetzt "angenehmer" anfühlt als der problematische W14 des letzten Jahres. Nachdem er Anfang der Woche bei einem Filmtag in Bahrain zum ersten Mal den neuen Mercedes-Renner probiert hat, durfte Russell das Auto am Mittwoch beim ersten Testtag der Vorsaison exklusiv nutzen.

Obwohl er den Tag auf einem bescheidenen zwölften Platz beendete, mit 2,765 Sekunden Rückstand auf den Red Bull von Max Verstappen, sagt Russell, dass das erste Feedback des Autos einige positive erste Eindrücke lieferte. Am ermutigendsten ist die Tatsache, dass der neue W15 die "boshafte" Nervosität des Hecks, die ihm und Lewis Hamilton in der vergangenen Saison zu schaffen machte, anscheinend losgeworden ist.

Am Ende des Tages bilanziert Russell: "Insgesamt fühlt sich der W15 angenehmer an als das letztjährige Auto an. Wir wissen, dass es nicht um das Gefühl, sondern um die Geschwindigkeit geht. Trotzdem ging es heute darum, zu lernen und nicht darum, die Leistung zu steigern. Wir konzentrieren uns bei diesem Test auf uns selbst, und erst in der nächsten Woche werden wir sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen stehen."

Wolff: Haben jetzt stabile Basis, auf der wir aufbauen können

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt die Herangehensweise seines Teams, dass wie so oft bei den Testfahrten zunächst mit sehr viel Sprit unterwegs zu sein scheint. Auf die Frage, wie Mercedes in der Rangordnung dasteht, meint er: "Das ist sehr schwer zu sagen. Wir hatten gestern einen Filmtag und heute Morgen ein paar Aero-Läufe ohne relevante Rundenzeiten."

"Aber bisher war das Feedback der Fahrer war: 'Ja, das ist etwas, mit dem wir anfangen können zu arbeiten', und das ist ermutigend. Wir hatten [2023] ein Auto, das schwierig zu handhaben und manchmal schwer zu verstehen war, warum es tat, was es tat. Und ich denke, das war der Schwerpunkt für diese Saison: eine stabile Plattform zu haben, von der aus wir uns weiter entwickeln können. Wir werden sehen, ob wir das haben."

Red Bull nicht besorgt von Mercedes

"Wir haben viele Runden gedreht und können heute Abend eine Menge Daten auswerten. Wir beendeten den Tag in einer recht guten Position und können in den nächsten zwei Tagen darauf aufbauen. Wir werden uns darauf konzentrieren, die Laufleistung zu maximieren, um zu lernen, und nicht auf der Jagd nach einem optimalen Sweetspot mit dem Auto."

Bei der Konkurrenz kann man Mercedes nach dem verhaltenen Auftakt nur schwer einschätzen. "Mercedes? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben", sagt Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. "Sicherlich sind sie schneller als das, was sie gezeigt haben. Sie haben keine neuen Reifen aufgezogen, als die Temperatur gefallen ist und sie fuhren offensichtlich ein ganz anderes Programm. Aber wir können zuversichtlich sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.