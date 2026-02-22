Nur zehn Autos weltweit: McLaren enthüllt geheimes Weltmeister-Projekt

McLaren feiert den Gewinn beider WM-Titel in der Formel 1 2025 sowie die insgesamt zehnte Konstrukteurs-Meisterschaft in der Geschichte des Teams mit einem exklusiven Sondermodell. Die Sportwagensparte des britischen Unternehmens hat eines Sonderedition des Artura Spider aufgelegt. Die "MCL39 Championship Edition" ist auf zehn Exemplare limitiert.

Das exklusive Modell wurde von der Veredelungsabteilung McLaren Special Operations (MSO) entworfen. Es würdigt nicht nur die gesamte Geschichte der Marke als Konstrukteursweltmeister, sondern zollt insbesondere dem MCL39 Tribut. Mit diesem Boliden sicherte sich McLaren den Konstrukteurstitel 2025, während Lando Norris im gleichen Jahr seine erste Fahrerweltmeisterschaft feierte.

"McLaren ist eine Marke, die den Nervenkitzel der Formel 1 mit einem kuratierten Erlebnis verbindet, das dem unverwechselbaren Lebensstil unserer Kunden entspricht", erklärt Henrik Wilhelmsmeyer, kaufmännischer Leiter bei McLaren Automotive. "Wir möchten, dass die Verbindung unserer Fans zu unserer Marke über das Emotionale hinausgeht und greifbar wird, indem wir es ihnen ermöglichen, ein Teil der Geschichte von McLaren zu sein."

Design im Stil des Weltmeisterautos

Die handlackierte Karosserie der Sonderedition kombiniert die Farben "MSO Bespoke Myan Orange" und "Onyx Black" in Anlehnung an das Chassis der Saison 2025. Zu den besonderen Details gehören Motive zum zehnten Titelgewinn. Jedes aufgemalte "10"-Logo auf der Karosserie umfasst zehn Sterne sowie die fein dargestellten Umrisse aller McLaren-Boliden, die jemals die Konstrukteurs-WM gewonnen haben.

Das Exterieur wird durch das "Black Pack" und "Dynamo Forged"-Aluminiumräder in glänzendem Schwarz ergänzt. Orangefarbene Bremssättel, das "Stealth Badge Pack" sowie eine Sportabgasanlage mit dunklem Finish runden das optische Paket ab.

Unterschriften von Norris und Piastri

Im Innenraum finden sich exklusive Details wie eine "10"-Stickerei in den Kopfstützen und eine orangefarbene 12-Uhr-Markierung am Lenkrad. Jedes Fahrzeug verfügt über eine spezielle Plakette auf der Mittelkonsole, die die Exklusivität unterstreicht. Die Ausstattung umfasst schwarzes Alcantara und Nappa-Leder mit orangefarbenen Akzenten.

Das Autogramm von Lando Norrris auf der Sonderedition Foto: McLaren Automotive

Ein besonderes Highlight für Sammler sind die Einstiegsleisten aus satiniertem Carbon, die von den Stammfahrern Lando Norris und Oscar Piastri handsigniert werden. Zudem ist im Gepäckraum eine Plakette angebracht, die alle Siege, Polepositions und schnellsten Runden der Saison 2025 auflistet.

Frei verkäuflich ist dieser exklusive Artura Spider allerdings nicht. Angeboten wird er ausgewählten Kunden von McLaren. Auch zum Preis des 700-PS-Boliden machte McLaren keine Angaben. Der reguläre Artura Spider ist ab einem Basispreis von 273.000 Euro erhältlich.