Nyck de Vries ersetzt kranken Albon für restliches Italien-Wochenende!

Audio-Player laden

Am Freitag im ersten Training noch für Aston Martin unterwegs, bekommt Nyck de Vries gleich seine nächste Chance sich in der Formel 1 zu beweisen. Für das restliche Wochenende in Monza wird der Niederländer Alexander Albon bei Williams ersetzen, der sich am Samstagmorgen "unwohl gefühlt hat" und sich aufgrund einer Blinddarmentzündung in Behandlung befindet.

Vor dem dritten Freien Training in Monza gab das Williams-Team bekannt: "Williams Racing kann bestätigen, dass sich Alex Albon, nachdem er sich heute Morgen unwohl gefühlt und ärztlichen Rat bei der FIA und im örtlichen Krankenhaus eingeholt hatte, nun wegen einer Blinddarmentzündung in Behandlung befindet."

"Infolgedessen können wir bestätigen, dass der Reservefahrer des Teams, Nyck de Vries, für den Rest des Italien-Grand-Prix-Wochenendes anstelle von Alex fahren wird. Alex ist bei guter Laune und das Team wünscht ihm eine schnelle Genesung."

De Vries hat in dieser Saison als Reservefahrer für Mercedes und dessen Kundenteams fungiert, nachdem er unter die Fittiche des deutschen Automobilherstellers genommen wurde. In seinem Bestreben, sich einen Vollzeit-Rennsitz für 2023 zu sichern, hat Mercedes ihm zu einer Reihe von Freitags-Trainingsläufen verholfen.

Beim Großen Preis von Spanien saß er im Williams, während er in Paul Ricard den Mercedes anstelle von Lewis Hamilton fuhr. Sein Einsatz im Aston Martin in Monza bot dem Formel-E-Weltmeister von 2021 die Möglichkeit, während der Saison ein drittes anderes Auto auszuprobieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.