Nyck de Vries: Hole mir Unterstützung bei Vandoorne und Verstappen

Der Juli könnte für die Formel-1-Zukunft von Nyck de Vries ein ganz wichtiger werden. Es sind die letzten vier Rennen vor der Sommerpause, in der Red Bull schon die ein oder andere Umstellung bei den Fahrern vorgenommen hat. Der Niederländer steht nach einem schwachen Saisonstart unter Druck und muss endlich liefern.

Auf einen ersten Zähler wartet de Vries noch immer, und das Teamduell gegen Yuki Tsunoda steht sowohl im Qualifying als auch im Rennen bei 2:7. Teamchef Franz Tost hatte eingeräumt, dass der Saisonstart für Rookies nicht leicht war, doch er sagte auch, dass jetzt Strecken kommen, die de Vries schon kennt. Deswegen sind die Erwartungen höher.

Spielberg lief allerdings schon einmal schlecht: De Vries wurde im Qualifying 20. und Letzter und konnte sich im Rennen mit Rang 17 nicht in Szene setzen. Die nächste Bewährungsprobe gibt es an diesem Wochenende in Silverstone, doch dass der Juli für ihn besonders wichtig sei, das sieht der AlphaTauri-Pilot nicht.

"Nein, es geht jeden Tag darum, das beste Ich zu sein und so gut wie möglich auf der Strecke zu performen", sagt er. "Es ist Juli und es ist Sommer, aber abgesehen davon denke ich nicht anders darüber."

De Vries weiß, dass jeder Fahrer in seiner Karriere Druck hat und meistens um das sportliche Überleben kämpft. "Und in unterschiedlichen Abschnitten der Karriere, bestreitet man unterschiedliche Kämpfe", sagt er. "Es gab schon Zeiten, da habe ich um die Fortsetzung meiner Karriere gekämpft und habe fast schon zuhause den Rasen gemäht, anstatt ein Rennauto zu fahren."

Druck gibt es überall

Daher sei die Situation für ihn nicht neu, zumal er auch keinen Unterschied zu anderen Leuten sieht: "Ihr alle habt Druck, in eurem Job etwas liefern zu müssen, und wir haben im Leben alle unsere Verantwortung, auch ich."

"Wenn man sich auf ein Schulexamen vorbereiten muss, dann fühlt sich das auch groß an. Es kommt einfach darauf an, wo man in seinem Leben steht", philosophiert er.

Er selbst fühlt sich diesbezüglich eigentlich in einer guten Position, in der er im Leben steht: "Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, Freunden, in der Natur. Ich habe kürzlich das Golfspielen wieder aufgenommen und kann meinen ganzen Frust am Ball auslassen. Der geht dann links, rechts oder mittig ins hohe Gras oder ins Wasser", lacht er.

Unterstützung von Vandoorne und Verstappen

Und de Vries kann sich im Paddock auch auf die Unterstützung von Stoffel Vandoorne und Max Verstappen verlassen - aber nicht nur: "Ich habe gute Leute um mich herum und fühle mich wohl und unterstützt."

Mit seinem früheren Formel-E-Teamkollegen Stoffel Vandoorne sei er eng befreundet, und auch mit Max Verstappen, den er seit seiner Kindheit kennt, habe er ein großartiges Verhältnis. "Er fühlt sich in gewisser Weise wie ein kleiner Bruder an und wir respektieren uns sehr", sagt er.

Trotzdem muss de Vries seine eigene Leistung bringen, will er seinen Platz in der Formel 1 behalten. "Ich muss die Dinge noch etwas besser zusammenbringen", weiß er und ist mit seiner Leistung bislang selbst nicht zufrieden.

Geht es mit Upgrades nach vorne?

Helfen soll ein Upgrade-Paket, das AlphaTauri mit nach Silverstone bringen will. "Hoffentlich werden wir mit den Updates als Team ein bisschen leistungsfähiger. Und das wird uns helfen, die Teile zusammenzufügen und in die Nähe der Top 10 zu kommen. Aber natürlich ist es das Ziel aller von P11 bis P20, um Punkte zu kämpfen", so de Vries.

Wie gut das Upgrade sein wird, vermag er nicht zu beurteilen, er hofft aber, dass es ein bisschen mehr Performance bringen wird. "Die vergangenen beiden Wochen waren für uns als Team ein bisschen schwierig. Es ist immer ein bisschen ungewiss, wie sich das auf der Strecke auswirken wird."

"Aber ja, hoffentlich werden wir das bald herausfinden, und hoffentlich gibt uns das ein bisschen mehr, um näher an die Top 10 heranzukommen. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir das nicht", so de Vries. "Ich denke, dass die Upgrades sehr notwendig sind. Aber es ist ja nicht so, dass man das Auto auf den Kopf stellt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.