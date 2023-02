Nyck de Vries: Nicht mehr Formel-1-Erfahrung als die anderen Rookies

Audio-Player laden

Zwar gibt Nyck de Vries in Bahrain sein Debüt als Stammfahrer in der Formel 1, ein gewöhnlicher Rookie ist der Niederländer allerdings nicht. Mit 28 Jahren gehört er zu den ältesten Neulingen in den vergangenen Jahren, der zudem schon eine Menge Vorerfahrung besitzt - und das nicht nur in anderen Rennserien.

De Vries machte sich auch als Edeltestfahrer einen Namen, dem vor allem die 2022 eingeführt Regelung der verbindlichen Freitagseinsätze für Rookies entgegenkam. De Vries konnte so Erfahrung bei Mercedes, Aston Martin und Williams sammeln und kam dadurch auch zu seinem Einsatz in Monza, der ihm die Tür für das Cockpit bei AlphaTauri öffnete.

Die Erfahrung hilft ihm nun auch bei seinem Einstieg in die Formel 1, der von vielen Vorschusslorbeeren begleitet wird. Vor allem das Feedback von de Vries wird bei AlphaTauri sehr geschätzt.

"Es ist aber nicht so, dass ich ein Computer bin und alle Daten auf meiner Festplatte habe", lacht er. "Aber es bringt natürlich eine andere Perspektive mit. Ich habe wirklich Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, so viele unterschiedliche Teams zu sehen." Dabei gehe es nicht nur um das reine Fahren, sondern um das große Ganze. "Und das wird helfen, uns nach vorne zu bringen."

Für de Vries ist ohnehin nicht wichtig, dass er groß Lob einheimst: "Das Wichtigste ist, dass wir hier sind, um konkurrenzfähig zu sein. Und dass wir ein gemeinsames Ziel haben", sagt er.

Punkte sind das Ziel

Und das ist klar: Es muss besser werden als der neunte Platz von 2022! "Es ist kein Geheimnis, dass das Team ein schwieriges Jahr hatte", sagt de Vries. "Und als ich in Abu Dhabi ins Team kam, hatte ich eine frische Meinung darüber, wo wir stehen. Wir haben dann zusammen versucht, die Bereiche im Winter anzugehen."

Auf die Frage, wie weit man dabei auf seiner Liste gekommen ist, antwortet er: "Ich glaube, die Liste ist irrelevant. Relevanter ist, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen." Ob man seine Ziele erreicht habe oder nicht, spiele nicht die große Rolle. "Es kommt alles darauf an, wo wir verglichen mit der Konkurrenz sind. Aber als Team sind wir positiv, was unseren Winter angeht."

Das Ziel wird aber sein, konstant in die Punkte zu fahren. "Und meine persönlichen Ziele stimmen mit denen des Teams überein", so de Vries.

Kein Vorteil zu anderen Rookies

Dass er gegenüber den anderen Rookies einen Vorteil haben soll, sieht der Niederländer übrigens nicht: "Ich glaube nicht, dass ich besser vorbereitet bin als andere Rookies, was die Formel-1-Kilometer angeht", sagt er. Sowohl Oscar Piastri als auch Logan Sargeant hätten beispielsweise mehr private Tests absolviert als er.

"Aber ich denke, dass das für mich fast irrelevant ist, ob ich nun als Rookie betitelt werde oder nicht", meint er. "Ich habe das große Glück, schon etwas älter zu sein und die Möglichkeit gehabt zu haben, in verschiedenen Meisterschaften Erfahrungen zu sammeln. Und diese verschiedenen Erfahrungen haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und ein kompletterer Rennfahrer zu werden."

Vor allem der Langstreckensport habe ihm dabei geholfen, "denn dort habe ich gelernt, Prioritäten zu setzen und auch zu akzeptieren, dass es nicht immer perfekt ist, denn es geht immer um einen Kompromiss zwischen allen drei Fahrern", sagt er.

"Und ich denke, meine Erfahrungen im Rennsport, meine Zeit in den Simulatoren, die enge Zusammenarbeit mit den Ingenieuren und dann die Rennen, die ich gefahren bin, haben mir geholfen, zu werden, was ich heute bin."

