Nyck de Vries: Nimmt ihn Mercedes jetzt wieder auf?

Wie geht es mit der Karriere von Nyck de Vries nach seinem Red-Bull-Rauswurf weiter? Nicht wenige spekulieren, dass es den Niederländer zurück zu Mercedes ziehen könnte. Bereits vor seinem Wechsel zu AlphaTauri war de Vries dort unter anderem Ersatzpilot.

Zudem gewann er mit Mercedes 2021 den WM-Titel in der Formel E. Andrew Shovlin von Mercedes würde de Vries daher gerne zurückholen, sieht aber ein Problem. "Ich denke, Nyck will mehr als nur Simulatorfahrer werden, er will Rennen fahren", erklärt er.

"Ich habe nur per SMS mit ihm gesprochen, und er hat gesagt, dass er mir Bescheid geben wird, wie es mit seinen Plänen weitergeht. Er war für uns in dieser Funktion sicherlich sehr nützlich, und wir würden es begrüßen, wenn er diese Rolle wieder übernehmen würde", betont Shovlin.

"Aber ich vermute, dass er sich auf die Suche nach Renn-Cockpits konzentrieren wird. Und wenn es nicht in der Formel 1 ist, dann in einer anderen großen und kompetitiven Serie. Er ist eindeutig sehr talentiert: Formel-2-Champion, Formel-E-Champion", erinnert er.

"Und er wird versuchen, wieder ein siegfähiges Cockpit zu bekommen", ist er sich sicher. Denn während seiner Zeit als Mercedes-Ersatzpilot war de Vries parallel dazu in der Formel E aktiv und fuhr vereinzelt auch noch Langstreckenrennen.

Shovlin glaubt daher nicht, dass er sich nun mit einer Rolle auf der Ersatzbank begnügen würde, wie es aktuell Mick Schumacher tut. Der Deutsche hat nach dem Abgang von de Vries die Rolle des Ersatzfahrers übernommen, fährt davon abgesehen 2023 aber keine Rennen.

Tost lobt "das technische Feedback" von de Vries

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost glaubt übrigens, dass de Vries einem anderen Team in der Rolle als Testpilot durchaus weiterhelfen könnte. Er betont: "Nyck ist ein sehr erfahrener Pilot. Es gibt einen Grund dafür, dass er [...] die Formel 2 und die Formel-E-Weltmeisterschaft gewonnen hat."

"Sein technisches Feedback war sehr gut und sehr detailliert", sagt er, nachdem zuvor bereits Yuki Tsunoda die technischen Fähigkeiten seines ehemaligen Teamkollegen gelobt hatte. Der Japaner hatte de Vries in dieser Hinsicht sogar mit Niki Lauda verglichen.

Denn zwar fährt Tsunoda 2023 bereits seine dritte Formel-1-Saison. Doch im Motorsport insgesamt brachte der fünf Jahre ältere de Vries mehr Erfahrung mit. Tost sagt über Tsunoda: "Er befindet sich noch in einem Lernprozess, und er wird auch viel von Daniel Ricciardo lernen."

"Aber das technische Feedback von Nyck war sehr gut", betont der Teamchef noch einmal. Davon wird AlphaTauri in Zukunft allerdings nicht mehr profitieren. Womöglich aber ein anderes Team.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.