Oakes: Alpine brauchte jemanden, der eine Kugel für das Team einsteckt

Der neue Alpine-Teamchef Oliver Oakes glaubt, dass der Rennstall aus Enstone jemanden gebraucht hat, der "eine Kugel für das Team einstecken" kann und sich komplett dem Management verschreibt - und genau diese Qualitäten bringe er mit.

Gleichzeitig sagt er, dass er ohne "vorgefasste Ideen" in Enstone angefangen habe, was ihm ermöglicht, mit einem leeren Blatt Papier zu beginnen. "Ich denke, man kommt mit seinem eigenen Ethos und seiner eigenen Herangehensweise, wenn es darum geht, das Vertrauen, die Einheit und die Stabilität im Team wiederherzustellen", sagt Oakes.

"Das Wichtigste, mit dem ich gekommen bin, war also eine Art weißes Blatt Papier: Wo stehen wir jetzt? Welche Dinge haben wir richtig gemacht? Was haben wir nicht richtig gemacht?' Und ich wage zu behaupten, dass man sich das auch ein bisschen anhören möchte."

Laut ihm sei Enstone "ein besonderer Ort" mit einer Menge Wissen und einer Menge Erfahrung in der Formel 1. "Und daran erinnert mich Flavio [Briatore] jeden Tag", so Oakes.

"Aber deshalb weiß man hier, was man tut. Man braucht nur wirklich eine Führung und Unterstützung", betont er. "Und ich glaube, es gibt jetzt eine klare Vision und eine klare Führung mit mir und Flavio. Wir sind voll engagiert."

"Und ich denke, das ist das Wichtigste, was ich einbringen wollte: dass es jemanden gibt, der eine Kugel für das Team einsteckt, der ihm die Unterstützung und die Richtung gibt, die es braucht."

Das sei seine einzige wirkliche Vision bei seinem Amtseintritt in der Sommerpause gewesen. "Ich hatte das Gefühl, dass das Team das braucht, dass es jemanden braucht, der Rennfahrer war, der versteht, was jeder durchmacht. Ich muss einfach liefern, nicht wahr?"

Enttäuschung nach Aufwärtstrend

Beim Rennen in Baku am Sonntag steht Alpine vor einer schwierigen Aufgabe, denn durch die Probleme bei Esteban Ocon und die Disqualifikation von Pierre Gasly startet der Rennstall mit beiden Autos innerhalb der letzten drei Startplätze. Das ist eine klare Enttäuschung nach dem Aufwärtstrend, den es vor allem in Spa und Zandvoort gegeben hatte.

Dort hatte man mit zwei neunten Plätzen jeweils Punkte feiern können, was auch einem Upgrade geschuldet war.

"Die Teile, die wir nach Spa und Zandvoort mitgebracht haben, haben uns einen ordentlichen Schub gegeben. Das war sehr, sehr positiv, vor allem, wenn man bedenkt, wo das Team zu Beginn der Saison stand", sagt Oakes.

"Ich denke, dafür gebührt [dem Team] volle Anerkennung. Wir planen, bis zum Ende des Jahres noch ein paar mehr zu bringen", so der Teamchef. "Am Ende des Tages wollen wir uns weiter vom Beginn des Jahres erholen."