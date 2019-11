Obdachlosenhilfe beim USA-GP: Austin stellt Jobs, Kleidung und Mahlzeiten

Die Ausrichter des USA-Grand-Prix Formel 1 2019 live im Ticker werden am Wochenende rund zwei Dutzend Obdachlosen aus Austin Arbeit verschaffen. Gemeinsam mit Gemeinschafts-Organisationen, die sich für dauerhaft Obdachlose einsetzen, werden Nachtschichten mit einer Rundum-Versorgung angeboten. Der erstmaligen Aktion könnte an der texanischen Strecke noch Anschluss-Veranstaltungen folgen.

Bei der Arbeit soll es sich Berichten zufolge um Instandhaltungs-Tätigkeiten in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag handeln. Den Obdachlosen wird dabei der Transport von und zur Strecke, Arbeitskleidung und eine Mahlzeit pro Schichte geboten. Entlohnt werden sie mit dem örtlich üblichen Mindestgehalt von 15 US-Dollar die Stunde.

Laut Bobby Epstein, dem Geschäftsführer des Circuit of the Americas, könnte das Engagement nach dem USA-Grand-Prix der Formel 1 ausgebaut werden. "Über die kommenden Tage werden tausende Teilzeitbeschäftigungen vergeben", erklärt er. "Die Möglichkeit wäre also gegeben."

Mit Bildmaterial von Sutton.