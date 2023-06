Ocon lobt Clarkson für Bier-Lieferung: "Hat sein Wort gehalten"

Esteban Ocon freut sich, dass TV-Moderator Jeremy Clarkson sein Versprechen eingelöst hat und allen Alpine-Mitarbeitern nach seinem Podium beim Formel-1-Rennen in Monaco Bier vorbeigebracht hat. Das hatte der Engländer nämlich angekündigt.

Ocon hatte sich beim Qualifying in Monaco auf Startplatz vier qualifiziert, rückte aber nach einer Strafversetzung gegen Charles Leclerc noch einmal eine Position auf. Das brachte den Moderator auf den Plan: "Komm schon, Alpine. Ich lade euch alle auf ein Bier ein, wenn ihr hier aufs Podium kommt", twitterte er während des Rennens.

Und tatsächlich feierte der Franzose mit Platz drei einen überraschenden Podestplatz von Alpine. Am Montag war es dann soweit, und Clarkson löste sein Versprechen ein: Mit einem Traktor und jeder Menge Bier seiner eigenen Marke Hawkestone fuhr er in der Fabrik in Enstone vor.

Auch Ocon war da und bedankte sich persönlich bei Clarkson für die Lieferung, nachdem er zuvor auch Tennis-Legende Novak Dokovic (ja, im Deutschen schreibt der sich ohne j) bei den French Open getroffen hatte.

"Ich habe Jeremy Clarkson getroffen, ich habe Novak Dokovic getroffen. Es war einfach generell eine verrückte Woche für mich", erzählt Ocon. "Ich bin sehr gesegnet, dass ich so viele interessante Leute treffen konnte und die Chance hatte, mit ihnen zu reden."

Vor allem freut er sich, dass Clarkson, der unter anderem als Moderator der Sendung "Top Gear" bekannt wurde, sein Versprechen eingelöst hat: "Er hat sich an seine Worte gehalten, und ich habe ihm gesagt, das ist fair, denn das macht nicht jeder. Und er hat allen im Team ein Bier gebracht, und alle hatten einen tollen Moment, das war etwas Besonderes."

Auch Ocon selbst hat natürlich eine Flasche erhalten, die er aber nicht getrunken hat: "Ich trinke nicht, aber ich behalte sie als Souvenir", verrät er.

Gleichzeitig kam auch der Monaco-Pokal in der Fabrik in Enstone an: "Das war schon ziemlich cool, ihn mit Jeremy im Traktor vor allen zu bringen", lacht Ocon.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.