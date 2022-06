Ocon lobt Teamwork: DRS-Hilfe für Alonso "perfekt umgesetzt"

Audio-Player laden

Aus der ersten Startreihe waren Fernando Alonsos Hoffnungen auf ein starkes Rennergebnis beim Grand Prix von Kanada groß. Doch dann hatte der Alpine-Pilot mit einem Motorproblem zu kämpfen und war auf den Geraden nicht schnell genug, was ihn für Verfolger Valtteri Bottas verwundbar machte.

Doch Alonso konnte auf die Schützenhilfe von Teamkollege Esteban Ocon zählen, der vor ihm lag und ihn ins DRS-Fenster brachte, damit er sich vom Alfa Romeo fernhalten konnte.

"Valtteri hat am Ende ziemlich viel Druck auf Fernando ausgeübt", erinnert sich Ocon an die Schlussphase. "Wir haben versucht, das Teamspiel zu spielen, damit ich Fernando DRS geben konnte. Und das ist uns gut gelungen, wir haben es perfekt umgesetzt."

"Fernando hatte dieses kleine Problem mit dem Motor. Er verlor ein wenig an Leistung. Also ließ ich mich absichtlich etwas zurückfallen, um ihm zu helfen, in meinen Windschatten zu kommen, damit er sich gegen Valtteri verteidigen konnte", erklärt Ocon.

"Wir haben also wirklich gut zusammengearbeitet, und es ist uns gelungen, ihn gerade noch aufzuhalten, denn als ich in den Rückspiegel sah, war es ziemlich eng!" Doch der Plan ging auf und Alonso überquerte die Ziellinie auf dem siebten Platz, knapp hinter seinem Teamkollegen Ocon, der Siebter wurde.

Allerdings erhielt Alonso eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er der letzten Runde zu oft die Spur wechselte, um sich gegen Bottas zu verteidigen. Er fiel auf Platz neun zurück.

Im Rennen deutete Alonso einmal an, dass er schneller als Ocon sei und vorbeigelassen werden sollte, doch dazu kam es nicht. "Ich habe ihm und dem Team natürlich vertraut, dass das nicht passiert", sagt der Franzose und ergänzt: "Aber wenn das bedeutet, dass er sich gegen Valtteri besser verteidigen kann und nicht überholt wird, okay, dann können wir danach immer noch zurücktauschen."

Mit seinem eigenen sechsten Platz war Ocon zufrieden und stellte fest, dass sich das Auto am Sonntag besser angefühlt habe als zu Beginn des Wochenendes: "Ich denke, das Auto fühlte sich ein bisschen lebendiger an als an den letzten beiden Tagen."

"Wir müssen noch herausfinden, warum das so war. Aber wir haben das Potenzial insgesamt maximiert, denn die Autos vor uns waren zu schnell. Und die Autos hinter uns waren ein bisschen schneller als wir, um ehrlich zu sein", gibt der Alpine-Pilot zu.

Zwar kamen durch die Strafe für Alonso beide Alfa Romeos am Spanier vorbei, in der Konstrukteurswertung kann sich Alpine mit sechs Punkten aber noch vor ihnen. Auf McLaren, dass in Montreal leer ausging, machte das Team Boden gut. Nur noch acht Punkte trennen Alpine vom vierten Platz in der WM-Tabelle.

