Ocon nimmt Colapinto den Bonuspunkt weg: "Tut mir leid für ihn"

Franco Colapinto, der beim Grand Prix der USA für Williams auf dem zehnten Platz lag, war auf dem besten Weg, seine Punkteausbeute durch die schnellste Rennrunde zu verdoppeln. Doch Alpine erkannte die Situation und reagierte.

Das Team holte Esteban Ocon, der weiter hinten im Feld fuhr, an die Box, um weiche Reifen aufzuziehen und Colapintos Zeit zu schlagen. Die beiden Teams kämpfen um den achten und neunten Platz in der Konstrukteurswertung, wobei Williams nach dem Rennen in Austin nun vier Punkte Vorsprung hat.

"Es ging darum, Williams und Franco die schnellste Runde wegzunehmen, und das ist uns gelungen, aber das Auto war schwer zu fahren", fasst Ocon sein Rennen zusammen, das er auf dem 18. Platz beendete. Er gibt zu, dass er Alpines Entscheidung, ihn spät an die Box zu rufen, zunächst nicht nachvollziehen konnte.

Später erkannte er jedoch, dass dies dazu diente, Williams daran zu hindern, den Bonuspunkt zu holen - was im engen Mittelfeldkampf indirekt Alpine zugutekommt, auch wenn Ocon den Punkt selbst nicht bekam, da er außerhalb der Top 10 lag.

"Es geht letztlich um alles, und ein Punkt ist ein Top-10-Platz, was sehr wichtig ist. Es tut mir leid für ihn, weil er es verdient hat, aber so ist das nun mal", sagt der Alpine-Fahrer.

Oakes lobt Team: "Die richtige Entscheidung"

Teamchef Oliver Oakes lobt die Entscheidung, Ocon an die Box zu holen: "Respekt an die Jungs an der Boxenmauer. Ich denke, sie waren ein bisschen hart zu sich selbst, was das Rennen angeht, aber es ist nie einfach. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt."

"Es ist vielleicht ein bisschen frech, Williams den Punkt für die schnellste Runde wegzunehmen", räumt Oakes ein. "Ich denke, Colapinto hätte ihn gehabt, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber das war der Hauptgrund", bekräftigt er.

"Respekt an Williams, sie machen einen guten Job. Ich denke, Baku war ein großes Wochenende für sie, und das auszunutzen, hat es uns schwer gemacht, das wieder aufzuholen. Aber es sind noch ein paar Rennen übrig, und wir kennen unser Ziel."

Colapinto: Wir hatten das bessere Tempo

Colapinto zeigte in Austin erneut eine starke Leistung und sicherte Williams einen weiteren Punkteplatz. Der Argentinier ersetzt Logan Sargeant seit dem Grand Prix von Italien, wird im nächsten Jahr jedoch nicht für das Team fahren, da Carlos Sainz als neuer Teamkollege von Alex Albon kommen wird.

Colapintos Form bedeutet jedoch, dass er weiterhin als Kandidat für ein Formel-1-Cockpit gilt, da Sauber und Red Bull ihre Fahreraufstellungen noch nicht finalisiert haben.

Er sagt nach dem Rennen über den verlorenen Bonuspunkt: "Wir hatten die schnellste Runde. Er hat sie mit neuen Reifen geholt, aber vorher war es nicht wirklich knapp. Ich habe die schnellste Runde viel früher gefahren, mit älteren Reifen. Ich denke, wir hatten einfach insgesamt ein viel besseres Tempo als sie."

"Sie mussten einen neuen Satz Reifen aufziehen und mit wenig Treibstoff fahren, um uns die schnellste Runde abzunehmen. In Sachen Pace waren sie also nicht nahe an uns dran. Aber so ist das im Rennsport. Ich war glücklich über die schnellste Runde und wollte sie behalten, aber es ist okay. Wir hatten sie eine Weile."

Zwar habe man den Punkt verloren. "Aber ich bin sicher, dass wir ihn bald zurückholen", sagt Colapinto weiter. "Wir hatten ein gutes Auto und sind in der Lage, Punkte zu holen, also werden wir stärker zurückkommen, da bin ich mir sicher."

Ab 2025 wird der Bonuspunkt abgeschafft

Alpines Entscheidung kam übrigens nur wenige Tage, nachdem bekannt gegeben wurde, dass der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde ab 2025 abgeschafft wird.

Für Aufregung sorgte im vergangenen Monat beim Grand Prix von Singapur eine ähnliche Situation, als Daniel Ricciardo, der für Racing Bulls sein letztes Formel-1-Rennen fuhr, kurz vor Schluss für weiche Reifen an die Box kam und den Bonuspunkt für die schnellste Runde Lando Norris wegschnappte.

Der McLaren-Pilot kämpft um den Titel gegen Max Verstappen von Red Bull, wobei das Team nach dem Rennen bestritt, dass sie ihr Schwesterteam dazu aufgefordert hatten, Ricciardo an die Box zu holen, um Norris den zusätzlichen Punkt zu nehmen.