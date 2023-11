Ocon: Reifentest in Abu Dhabi "super wichtig", um Schwächen auszubügeln

Esteban Ocon sagt, dass der Pirelli-Reifentest am Dienstag in Abu Dhabi entscheidend sein wird, um seinem Alpine-Formel-1-Team zu helfen, ein besseres Verständnis für sein Auto zu bekommen. Denn obwohl Pirelli die Tests beaufsichtigt, werden die Teams nützliche Daten erhalten, da die regulären 2023er-Reifen in das kommende Jahr übernommen werden.

Das Team aus Enstone hat in diesem Jahr unter einer unbeständigen Form gelitten. Auf ein starkes Rennen in Las Vegas - wo Ocon Vierter wurde - folgte ein enttäuschendes Wochenende auf dem Yas Marina Circuit, wo beide Autos außerhalb der Punkteränge landeten.

"Wenn es ein Wochenende wie in Las Vegas gewesen wäre, wäre es für uns nicht so viel wert, denn wir waren dort konkurrenzfähig", sagt Ocon nach dem Rennen in Abu Dhabi. "Aber auf einer Strecke, auf der wir so sehr gekämpft haben, gibt es für uns eine Menge zu verstehen."

"Wenn wir vor dem nächsten Jahr etwas herausfinden können, warum das so war, dann ist das eine gute Sache. Deshalb wird der Test sehr wichtig sein. Ich denke bereits darüber nach und versuche, etwas herauszufinden."

Ocon: Haben Chancen 2023 nicht voll ausgenutzt

Ocon betont, dass das Team die Gelegenheit nutzen muss, um seine Achterbahnform zu verstehen: "Was für uns wichtig ist, ist zu verstehen, was in dieser Saison passiert ist, denn es gab ein Auf und Ab in Bezug auf die Leistung und das Tempo", sagt er. "[Am Sonntag] waren wir leider nicht schnell genug, um in die Top 10 zu kommen und zu punkten."

"Und ich denke, die Konstanz ist das, was wir noch verbessern müssen, ganz klar. Wir haben gute Gelegenheiten genutzt, wie in Monaco, Las Vegas und so weiter, aber auch viele, die wir nicht genutzt haben, wie Singapur und Austin."

Ocon gibt zu: In Abu Dhabi nicht ganz fit

Ocon hatte sich vor dem Abu-Dhabi-Wochenende unwohl gefühlt und zwei Tage im Bett verbracht. Nach dem Qualifying gab er zu, dass er noch nicht bei 100 Prozent sei und auch für das Rennen am Sonntag noch nicht ganz fit war.

"Ich [war am Sonntag] wahrscheinlich bei 98 Prozent, im Qualifying wahrscheinlich bei 85 Prozent, es geht also in die richtige Richtung", sagt er. "Die größte Herausforderung ist immer ein Test, der ganze Tag im Auto, wenn man sich nicht gut fühlt."

"Ich bin froh, dass ich mich langsam wieder besser fühle, denn sonst wäre es am Dienstag ein ziemlich harter Test, und wenn man bedenkt, wie wir an diesem Wochenende zu kämpfen hatten, wird es ein sehr wichtiger Test für uns sein. Ich freue mich also darauf, zu sehen, was wir daraus machen können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.