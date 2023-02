Ocon: Siege für Alpine "momentan nicht realistisch"

Audio-Player laden

Laut Alpine-Pilot Esteban Ocon werden auch 2023 Siege für das französische Team außer Reichweite sein, doch im besten Fall kann man gelegentlich um Podien mitkämpfen und zudem die Lücke zu den Topteams nach und nach schließen.

"Realistisch gesehen, glaube ich nicht, dass wir uns das vorgenommen haben", sagt Ocon auf die Frage, ob der neue Alpine A523 ein Siegerauto sein könnte. "Natürlich, wenn wir das Auto in Bahrain einsetzen und es super läuft, können wir nach Bahrain darüber sprechen, ja. Aber im Moment halte ich das nicht für realistisch."

"Aber wir werden sehen. In der Formel 1 kann es immer wieder Überraschungen geben. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, wir haben zum Beispiel nicht erwartet, dass der Brawn 2009 ein Siegerauto sein würde", so Ocon.

Ocon: Podien sollten 2023 schon drin sein

Während der Franzose 2021 in Ungarn noch ein Rennen gewinnen konnte, bleib man in der vergangenen Saison dafür komplett ohne Podium, obwohl man sich in der Konstrukteurswertung den Platz hinter den Topteams als "Best of the Rest" sichern konnte.

"[Vergangenes Jahr] war es knapp", sagt Ocon. "In Japan wurden wir Vierter und auf dem Red Bull Ring Fünfter. Es hat also nicht viel gefehlt, und mit einem schlechteren Auto haben wir 2021 ein Rennen gewonnen, und in einem sind wir Dritter geworden. Es ist also alles möglich."

"Als Ziel kann es ähnlich klingen zu sagen, wir wollen Vierter werden, aber der Abstand vom Vierten zum Dritten ist riesig, im Moment waren es etwa 300 Punkte oder so, in der Konstrukteurswertung. Wenn wir Vierter werden können, aber versuchen, viel näher an den Dritten heranzukommen und vielleicht um den dritten Platz zu kämpfen, ist das eine ganz andere Dimension."

"Dann kommt man in die Top-Fünf, in die Podiumsregionen", fügt er hinzu. "Und das ist etwas ganz Anderes. Es ist also ein sehr hohes Ziel, das wir uns setzen, aber wir sind sehr ehrgeizig. Und wir hoffen, dass es Überraschungen geben wird."

Ocon begeistert vom neuen Alpine: Kein Spielzeugauto mehr!

Der neue Alpine A523 stellt laut dem Franzosen "eine gute Evolution verglichen mit dem vergangenen Jahr" dar, wobei das 2023er-Auto auch viel aggressiver aussieht. "Wenn ich ehrlich bin, sah das Auto aus dem Jahr 2022 im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, wie ein Spielzeug aus."

"Und das ist erstens gut für die Zuverlässigkeit und zweitens bedeutet es, dass das Team wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es war ein Schritt von '21 zu '22. Und jetzt, '23, ist es wieder ein großer Schritt. Wir werden also sehen, ob sich das in der Leistung niederschlägt, aber es ist schon ein Schritt. Das ist es, was ich sehen kann."

Ocon sieht sich nicht als Teamleader

Ocon selbst wird in seine vierte Saison beim Team aus Enstone gehen, nachdem er 2020 nach einem Jahr Pause in die Formel 1 zurückgekehrt ist. "Es macht mir sehr viel Spaß", sagt er darauf angesprochen. "Es ist großartig, mit demselben Team weiterzuarbeiten und auf den Dingen aufzubauen, die ich aus den vorherigen Saisons kenne."

Obwohl er mit Pierre Gasly für die bevorstehende Saison einen neuen Teamkollegen an die Seite bekommen hat, fühlt er sich trotz seiner Erfahrung bei Alpine nicht als Teamleader. Ocon will lediglich "den Job beibehalten", den er vorher hatte und dabei "Leistung bringen".

Mit Bildmaterial von Alpine.