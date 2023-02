Ocon und Gasly bei Alpine: "Werden nie beste Freunde, aber ..."

Audio-Player laden

Kaum war klar, dass Pierre Gasly in der Formel-1-Saison 2023 neuer Teamkollege von Esteban Ocon bei Alpine wird, wurde über das angeschlagene Verhältnis der beiden spekuliert. Sie machten in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass ihre einstige Freundschaft schon zu Kart-Zeiten in Rivalität umschlug.

Auch bei Alpine sind die beiden Konkurrenten, schließlich ist der Teamkollege immer der Erste, den es zu schlagen gilt. Doch zuvorderst wollen sie sich darauf konzentrieren, das Team gemeinsam voranzubringen, wie beide am Rande der diesen Donnerstag gestarteten Formel-1-Testfahrten in Bahrain betonen.

Zwar sagt Ocon, der in seine dritte Saison mit Alpine geht: "Wir werden nie beste Freunde sein. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir gemeinsam den Flow aufrechterhalten, der Debatten und Lösungen mit dem Team hervorbringt."

"So ist es im Motorsport schon immer gewesen, dass die Fahrer zusammenarbeiten, ein Problem melden oder einen Weg finden, wie man arbeiten kann, und dann kommen die Teams mit einer Revolution, einer Art Revolution. Das ist es, was wir versuchen müssen, damit wir in der Lage sind, um die Spitze zu kämpfen."

Neuzugang Gasly, der sich in der Winterpause bereits mit seiner neuen Umgebung vertraut machen und auch die Beziehung zu Ocon wieder aufbauen konnte, verrät: "Ich glaube, wir haben in den vergangenen zwei Monaten mehr Zeit miteinander verbracht als in den letzten acht oder zehn Jahren. Das war sehr wichtig."

"Wir sind beide erwachsen geworden, viel reifer, und sind uns der Verantwortung bewusst, die wir als Repräsentanten eines Teams wie Alpine und mit Renault im Rücken haben."

"Ich habe keinen Zweifel, dass wir sehr eng und gut zusammenarbeiten werden, um das Team voranzubringen. Davon werden alle profitieren. Wir müssen gut zusammenarbeiten und werden das Team vorantreiben, um die bestmögliche Leistung zu bringen."

Gleichwohl kündigt Ocon an, dass er auf der Strecke kein Duell scheuen wird, auch nicht mit Gasly. "Ich bin ein Rennfahrer. Ich trete an, um jeden zu schlagen. So habe ich mein ganzes Leben lang Rennen gefahren. Und so habe ich in der Vergangenheit Erfolg gehabt und Titel gewonnen", bekräftigt der Alpine-Pilot.

"Am Ende habe ich auch Fernando (Alonso, Ex-Teamkollege; Anm. d. R.) geschlagen, weil ich so gefahren bin, wie ich es wollte. Natürlich ist es wichtig, in die Punkte zu fahren und mit Pierre zusammenzuarbeiten. Das ist sehr wichtig. Aber ich möchte gegen jeden kämpfen, und ich glaube, dass ich das auch kann."

Mit Bildmaterial von Alpine.