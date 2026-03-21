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Ocon unter Druck: "Dann ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr"

Während Oliver Bearman die Kohlen für Haas 2026 aus dem Feuer holt, befürchten inzwischen mehrere Experten, dass es Esteban Ocons letzte Saison sein könnte

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Ocon unter Druck: "Dann ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr"

Esteban Ocon räumte Franco Colapinto beim Formel-1-Rennen in China ab

Foto: Getty Getty

Fährt Esteban Ocon auch 2027 noch in der Formel 1? Inzwischen gibt es immer mehr Experten, die daran große Zweifel haben. Nachdem bereits Ralf Schumacher erklärte, 2026 könnte Ocons letztes Jahr in der Königsklasse sein, spricht nun auch Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner eine Warnung an den Franzosen aus.

Hintergrund ist Ocons Unfall mit Franco Colapinto beim Großen Preis von China vor einer Woche. Im The Red Flags Podcast sagt Steiner, wenn sich Ocon solche Aktionen erlaube, "ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr, denn das ist nicht einmal ein Anfängerfehler."

"Das ist einfach nur dumm", so der langjährige Haas-Teamchef über den Zwischenfall, für den Ocon am China-Sonntag eine Zehn-Sekunden-Strafe bekam. Damit ruinierte er nicht nur Colapintos Chancen auf ein besseres Ergebnis, sondern nahm sich auch selbst aus dem Kampf um die Punkte.

Während der Alpine-Pilot als Zehnter zumindest noch einen Zähler mitnahm, wurde Ocon am Ende lediglich 14. und blieb damit auch beim zweiten Rennen der Saison 2026 ohne Punkte. Den Crash mit Colapinto nahm der Haas-Pilot anschließend auf seine Kappe und entschuldigte sich.

Bearman glänzt, Ocon wackelt

Bitter für Ocon: Während er nach den ersten beiden Rennwochenenden 2026 noch ohne einen einzigen Zähler dasteht, punktete Teamkollege Oliver Bearman erst beim Saisonauftakt in Melbourne (P7) und in China dann sogar doppelt. Er wurde Achter im Sprint und Fünfter im Hauptrennen.

Im internen Haas-Duell liegt Bearman damit mit 17:0 WM-Punkten vorne. Auch Ralf Schumacher erneuerte bei Sky am China-Wochenende daher seine Vermutung, dass es für Ocon eng werden könnte, bei Haas noch einmal einen neuen Vertrag zu bekommen.

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Der 29-Jährige müsse "deutlich besser" werden, so Schumacher, und zudem darauf hoffen, dass Teamkollege Bearman Haas womöglich verlässt, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Ocons Chance könnte dann sein, dass das Team für 2027 nicht beide Fahrer austauschen möchte.

Ocon war zur Saison 2025 von Alpine zu Haas gewechselt. Dort erhielt er einen "mehrjährigen" Vertrag, wie das Team damals mitteilte. Teamchef Ayao Komatsu nahm ihn zu Saisonbeginn 2026 bereits in die Pflicht und erklärte, dass Haas in der ersten gemeinsamen Saison eigentlich "mehr" von ihm erwartet hatte.

Ocon bestreitet 2026 seine zehnte Saison in der Formel 1. Sollten sich seine Leistungen nicht verbessern, könnte es seine letzte sein.

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