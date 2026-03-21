Ocon unter Druck: "Dann ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr"
Während Oliver Bearman die Kohlen für Haas 2026 aus dem Feuer holt, befürchten inzwischen mehrere Experten, dass es Esteban Ocons letzte Saison sein könnte
Esteban Ocon räumte Franco Colapinto beim Formel-1-Rennen in China ab
Foto: Getty Getty
Fährt Esteban Ocon auch 2027 noch in der Formel 1? Inzwischen gibt es immer mehr Experten, die daran große Zweifel haben. Nachdem bereits Ralf Schumacher erklärte, 2026 könnte Ocons letztes Jahr in der Königsklasse sein, spricht nun auch Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner eine Warnung an den Franzosen aus.
Hintergrund ist Ocons Unfall mit Franco Colapinto beim Großen Preis von China vor einer Woche. Im The Red Flags Podcast sagt Steiner, wenn sich Ocon solche Aktionen erlaube, "ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr, denn das ist nicht einmal ein Anfängerfehler."
"Das ist einfach nur dumm", so der langjährige Haas-Teamchef über den Zwischenfall, für den Ocon am China-Sonntag eine Zehn-Sekunden-Strafe bekam. Damit ruinierte er nicht nur Colapintos Chancen auf ein besseres Ergebnis, sondern nahm sich auch selbst aus dem Kampf um die Punkte.
Während der Alpine-Pilot als Zehnter zumindest noch einen Zähler mitnahm, wurde Ocon am Ende lediglich 14. und blieb damit auch beim zweiten Rennen der Saison 2026 ohne Punkte. Den Crash mit Colapinto nahm der Haas-Pilot anschließend auf seine Kappe und entschuldigte sich.
Bearman glänzt, Ocon wackelt
Bitter für Ocon: Während er nach den ersten beiden Rennwochenenden 2026 noch ohne einen einzigen Zähler dasteht, punktete Teamkollege Oliver Bearman erst beim Saisonauftakt in Melbourne (P7) und in China dann sogar doppelt. Er wurde Achter im Sprint und Fünfter im Hauptrennen.
Im internen Haas-Duell liegt Bearman damit mit 17:0 WM-Punkten vorne. Auch Ralf Schumacher erneuerte bei Sky am China-Wochenende daher seine Vermutung, dass es für Ocon eng werden könnte, bei Haas noch einmal einen neuen Vertrag zu bekommen.
Der 29-Jährige müsse "deutlich besser" werden, so Schumacher, und zudem darauf hoffen, dass Teamkollege Bearman Haas womöglich verlässt, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Ocons Chance könnte dann sein, dass das Team für 2027 nicht beide Fahrer austauschen möchte.
Ocon war zur Saison 2025 von Alpine zu Haas gewechselt. Dort erhielt er einen "mehrjährigen" Vertrag, wie das Team damals mitteilte. Teamchef Ayao Komatsu nahm ihn zu Saisonbeginn 2026 bereits in die Pflicht und erklärte, dass Haas in der ersten gemeinsamen Saison eigentlich "mehr" von ihm erwartet hatte.
Ocon bestreitet 2026 seine zehnte Saison in der Formel 1. Sollten sich seine Leistungen nicht verbessern, könnte es seine letzte sein.
Diese Story teilen oder speichern
Verzweifelte Attacke: Ocon entschuldigt sich bei Colapinto nach China-Kollision
Haas wird stärker: Ocon verrät das Detail hinter dem Aufschwung
Ralf Schumacher: Wenn Esteban Ocon in diesem Jahr nicht performt, ist er weg
"Wir sind geflogen": Oliver Bearman erneut Best-of-the-Rest in Shanghai
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet
Aktuelle News
Formel-1-Hype in USA: Warum Verstappen nicht mehr unerkannt bleibt
Startaufstellung NLS2 2026: Verstappen sichert sich Nordschleifen-Pole
Ocon unter Druck: "Dann ist das mit Sicherheit sein letztes Jahr"
Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.