Offiziell: Charles Leclerc mit Zehn-Plätze-Gridstrafe für Grand Prix der USA

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA der Formel 1 um zehn Plätze zurückfallen, nachdem Ferrari vor dem FT3 einen neuen Motor und Turbolader eingebaut hat. Leclerc kämpft derzeit mit seinem Red-Bull-Rivalen Sergio Perez um den zweiten Platz in der Fahrerwertung, nachdem Max Verstappen vor zwei Wochen in Japan den Titel holte.

Red Bull wechselte am Freitag ebenfalls den Motor bei Perez, was eine Rückstufung um fünf Plätze in der Startaufstellung zur Folge hatte. Nun wird auch Leclerc eine Strafe erhalten, nachdem Ferrari die Änderungen vor dem Abschlusstraining auf dem Circuit of The Americas vorgenommen hat.

Eine Mitteilung der FIA bestätigt, dass Ferrari für Leclerc einen sechsten Motor der Saison sowie einen sechsten Turbolader für seine Power-Unit genommen hat. Jede dieser Änderungen führt dazu, dass er in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt wird, was bedeutet, dass Leclerc nach dem Qualifying zehn Plätze zurückfällt.

Alonso, Perez und Zhou mit Fünf-Plätze-Gridstrafe

Fernando Alonso wird ebenso wie Leclerc in der Startaufstellung bestraft, nachdem die FIA bestätigt hat, dass Alpine das Aggregat des zweifachen Weltmeisters mit einem neuen Motor ausgestattet hat. Das bedeutet, dass Alonso fünf Plätze von seiner Qualifikationsposition zurückfällt.

Der Tausch beim Spanier kommt auch nicht von ungefähr, nachdem er vor zwei Rennen in Singapur mit einem Motorschaden ausschied. Zudem wird auch Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou eine Startplatzstrafe von fünf Plätzen erhalten, nachdem auch er einen neuen Motor verbaut bekommen hat.

Leclerc hatte das erste Training am Freitag auf dem CotA verpasst, da Ferrari den jungen Fahrer Robert Schwarzman einsetzte, während er bei seinem Comeback im FT2 bei den Pirelli-Reifentests die Bestzeit fahren konnte.

"Es geht hauptsächlich darum, diese letzten vier Rennen zu nutzen, um nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Wir werden versuchen, diese letzten vier Rennen zu nutzen, um ein besseres Team für das nächste Jahr zu sein."

