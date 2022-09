Offiziell: Formel 1 bestätigt sechs Sprintrennen für 2023!

Audio-Player laden

Die Formel 1 wird im Jahr 2023 sechs Sprintrennen austragen, nachdem der Motorsportverband nach monatelangen Verzögerungen endlich der Änderung des Kalenders zugestimmt hat.

Die Formel-1-Teams und die Eigentümer des Sports, Liberty Media, hatten sich im April einstimmig für eine Ausweitung der Sprintrennen in der nächsten Saison ausgesprochen, nachdem die jüngsten Tests erfolgreich verlaufen waren.

Die FIA blockierte jedoch den Schritt, da FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem die finanziellen Auswirkungen der Änderungen prüfen und feststellen wollte, ob zusätzliche Zahlungen an den Dachverband geleistet werden sollten oder nicht.

F1-CEO: Sprint "gibt der Formel 1 eine neue Dimension"

Seine Haltung löste damals Verärgerung aus, und eine hochrangige Quelle deutete an, dass hinter der Entscheidung der FIA, den Schritt zu blockieren, "Habgier" steckte. Die Angelegenheit schien ins Stocken geraten zu sein, aber eine Sonderabstimmung des World Motor Sport Council der FIA hat die Pläne nun genehmigt.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali begrüßt den Schritt, da die Rennserie ursprünglich gehofft hatte, in diesem Jahr sechs Sprints auszutragen, bevor die Pläne scheiterten, weil mit den Teams keine Einigung über ein Finanzpaket erzielt werden konnte.

Über die Genehmigung des Plans durch die FIA sagt Domenicali: "Ich freue mich, dass wir bestätigen können, dass ab 2023 sechs Sprints Teil der Meisterschaft sein werden, aufbauend auf dem Erfolg des neuen Formats, das 2021 zum ersten Mal eingeführt wurde."

"Der Sprint bietet Action an drei Tagen, wobei die Fahrer vom Start am Freitag bis zum Hauptevent am Sonntag um etwas kämpfen - was dem Wochenende mehr Dramatik und Spannung verleiht. Das Feedback von Fans, Teams, Veranstaltern und Partnern war sehr positiv. Das Format fügt der Formel 1 eine neue Dimension hinzu, und wir alle wollen seinen Erfolg in der Zukunft sicherstellen."

FIA-Präsident: Werden Arbeitsweise anpassen

FIA-Präsident Sulayem fügt hinzu, dass der Dachverband seine Arbeitsweise angepasst habe, um sicherzustellen, dass man die zusätzliche Arbeitsbelastung bewältigen könne.

"Dank der engen Zusammenarbeit mit Stefano Domenicali und unseren Kollegen bei der FOM haben wir eine gründliche Analyse der Auswirkungen zusätzlicher Sprint-Sessions durchgeführt und die relevanten Parameter unserer Arbeit angepasst, um sicherzustellen, dass sie weiterhin auf höchstem Niveau geregelt werden", sagt er.

Der ursprüngliche Plan der Sprints für 2022

Die Bestätigung des Plans für die sechs Sprints bedeutet, dass die Formel 1 nun überlegen kann, wo die Veranstaltungen am besten stattfinden können. In diesem Jahr wurden Imola, Österreich und Brasilien als Austragungsorte für die drei Sprints ausgewählt, denen die Formel 1 schließlich zustimmte.

Ursprünglich sollte es sechs Sprints geben mit den bevorzugten Austragungsorten in Bahrain, Imola, Kanada, Österreich, den Niederlanden und Brasilien. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Sprints besser an Orten stattfinden sollten, an denen Überholmanöver möglich sind.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.