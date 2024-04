Offiziell: Formel 1 stellt Rennkalender 2025 mit 24 Grands Prix vor!

Ungewöhnlich früh hat die Formel 1 ihren Rennkalender 2025 präsentiert - mit einem Vorlauf von fast acht Monaten. Neue Strecken sucht man darin aber vergebens: Es sind genau die gleichen Kurse wie schon in der Formel-1-Saison 2024. Auf dem Programm stehen also erneut 24 Grands Prix.

Details zur Anzahl der Sprintrennen sowie zum Termin der obligatorischen Wintertests vor Saisonbeginn hat die Formel 1 bisher nicht veröffentlicht. Die entsprechenden Daten würden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht, so heißt es. Das ist das übliche Vorgehen: Auch für 2024 waren erst die Grand-Prix-Termine und später die weiteren Termine für Sprints und Testfahrten verkündet worden.

Formel-1-Auftakt 2025 in Australien

Erstmals seit der Saison 2019 richtet Australien wieder den Formel-1-Auftakt aus, 2025 am 16. März. Zuletzt war stets der Bahrain International Circuit bei Sachir in Bahrain die Nummer eins im Formel-1-Kalender gewesen. 2025 übernimmt Melbourne mit dem Albert Park Circuit.

Schon bei der Vertragsverlängerung mit Melbourne war 2022 vereinbart worden, dass Australien bis 2035 mindestens fünfmal die Formel-1-Saison eröffnen soll. 2024 hätte Melbourne bereits den Auftakt erhalten sollen, hat seinen Platz im Kalender dann aber an Bahrain abgetreten und war selbst nur Nummer drei hinter Bahrain und Saudi-Arabien.

Den Schlusspunkt setzt am 7. Dezember 2025 wie gewohnt Abu Dhabi mit dem Yas Marina Circuit.

Der Formel-1-Kalender 2025 in der Übersicht

1. Australien (Melbourne) - 16. März 2025

2. China (Schanghai) - 23. März 2025

3. Japan (Suzuka) - 6. April 2025

4. Bahrain (Sachir) - 13. April 2025

5. Saudi-Arabien (Dschidda) - 20. April 2025

6. Miami (Miami) - 4. Mai 2025

7. Emilia-Romagna (Imola) - 18. Mai 2025

8. Monaco (Monte Carlo) - 25. Mai 2025

9. Spanien (Barcelona) - 1. Juni 2025

10. Kanada (Montreal) - 15. Juni 2025

11. Österreich (Spielberg) - 29. Juni 2025

12. Großbritannien (Silverstone) - 6. Juli 2025

13. Belgien (Spa-Francorchamps) - 27. Juli 2025

14. Ungarn (Budapest) - 3. August 2025

15. Niederlande (Zandvoort) - 31. August 2025

16. Italien (Monza) - 7. September 2025

17. Aserbaidschan (Baku) - 21. September 2025

18. Singapur (Singapur) - 5. Oktober 2025

19. USA (Austin) - 19. Oktober 2025

20. Mexiko (Mexiko-Stadt) - 26. Oktober 2025

21. Brasilien (Sao Paulo) - 9. November 2025

22. Las Vegas (Las Vegas) - 22. November 2025

23. Katar (Doha) - 30. November 2025

24. Abu Dhabi (Yas Marina) - 7. Dezember 2025

Die Änderungen im Vergleich zum Vorjahr

Obwohl 2025 die gleichen Grands Prix gefahren werden wie 2024, hat die Formel 1 ihren Kalender an mehreren Stellen umgebaut. Hier die Änderungen im Detail:

- Der Saisonauftakt wechselt von Bahrain nach Australien

- China und Japan rücken auf die Plätze zwei und drei nach vorne

- Bahrain und Saudi-Arabien rücken auf die Plätze vier und fünf zurück

- Bahrain und Saudi-Arabien werden wieder sonntags gefahren

- Spanien und Kanada tauschen die Positionen

- Belgien und Ungarn tauschen die Positionen

Formel 1 steht vor "besonderem Jahr"

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali spricht angesichts des nun veröffentlichten Formel-1-Rennkalenders für 2025 von einem "besonderen Jahr" für die Meisterschaft. Denn 2025 wird die Formel 1 als Rennserie 75 Jahre alt. "Diese Historie und diese Erfahrung ermöglichen es uns, einen so starken Kalender auf die Beine zu stellen", meint Domenicali.

Die Formel 1 steuere im kommenden Jahr "24 unglaubliche Austragungsorte rund um die Welt" an und werde "Rennsport der Spitzenklasse" zeigen, verspricht der Serienchef. Deshalb gehe er von einem "weiteren fantastischen Jahr" aus für die Formel 1.

Mohammed bin Sulayem als Präsident des Automobil-Weltverbands lobt den Kalender für dessen "gute Mischung aus Traditionsstrecken und modernen Austragungsorten".

FIA stellt Nachhaltigkeit in den Vordergrund

Er betont aber auch die Umweltverträglichkeit der Formel 1, wenn er sagt: "Der Kalender 2025 verdeutlicht unser gemeinsames Bestreben, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem wir die einzelnen Veranstaltungen nach Regionen gruppieren."

Das geschieht zum Beispiel durch einen neuen Dreierblock zu Saisonbeginn mit Australien, China und Japan. Aber: Der Miami-Grand-Prix und der Kanada-Grand-Prix bleiben jeweils Einzelreisen nach Nordamerika, mit Rennen auf anderen Kontinenten davor und danach.

Bin Sulayem betont ferner "unsere Verantwortung [auch] gegenüber den reisenden Angestellten" bei insgesamt drei sogenannten Tripleheadern in der Saison 2025: Es werden drei Mal jeweils drei Grands Prix in direkter Abfolge an aufeinander folgenden Wochenenden ausgetragen, genau wie 2024.

Die Tripleheader 2025: Suzuka, Sachir und Dschidda; Imola, Monaco und Barcelona; Las Vegas, Lusail und Abu Dhabi.

Auch 2025 kein Formel-1-Rennen in Deutschland

Deutschland hat im Formel-1-Kalender 2025 erwartungsgemäß keinen Platz gefunden. Denn die Betreiber der Rennstrecken in Hockenheim und am Nürburgring machen für ein mögliches Formel-1-Comeback zur Bedingung, dass sie die Chance auf schwarze Zahlen haben müssen. Das ist unter den aktuellen Voraussetzungen aber nicht gegeben.

Das bisher letzte Formel-1-Rennen in Deutschland war der einmalig ausgetragene Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring, das in der Corona-Pandemie kurzfristig als Ersatzrennen angesetzt wurde. Der bis dato letzte Grand Prix von Deutschland hatte bereits 2019 auf dem Hockenheimring stattgefunden.

Madrid als Austragungsort 2026 bereits bestätigt

Klar ist indes, dass es im Formel-1-Kalender 2026 mindestens eine neue Rennstrecke geben wird: Spanien hat mit einem neuen Stadtkurs in seiner Hauptstadt Madrid bereits einen Zehn-Jahres-Vertrag erhalten, der 2026 beginnt. Unklar ist aber bislang, was das für die Zukunft des bestehenden Spanien-Rennens in Barcelona bedeutet: Dessen Vertrag läuft nach der Saison 2026 aus. (Hier die aktuellen Strecken-Vertragslaufzeiten abrufen!)

Und apropos 2026: Dann könnte es zu größeren Änderungen im Formel-1-Kalender kommen. Denn in der Saison 2025 laufen einige Streckenverträge aus.

Betroffen sind folgende Austragungsorte: Spa (Belgien), Schanghai (China), Imola (Italien), Monza (Italien), Mexiko-Stadt (Mexiko), Monaco, Zandvoort (Niederlande) und Las Vegas (USA).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.