Offiziell: Haas engagiert Esteban Ocon für Formel-1-Saison 2025

Im "Silly-Season-Domino" in der Formel 1 ist das nächste Steinchen gefallen: Esteban Ocon wird 2025 für das Haas-Team an den Start gehen. Der amerikanische Rennstall hat am Donnerstag vor dem Grand Prix von Belgien offiziell bestätigt, dass man mit Ocon einen "mehrjährigen" Vertrag unterzeichnet habe.

Bereits seit Anfang Juni ist bekannt, dass der Franzose und Alpine nächstes Jahr getrennte Wege gehen werden. Dem vorangegangen waren einige Kontroversen mit Teamkollege Pierre Gasly. Schon damals wurde Haas als eine mögliche Station für Ocon gehandelt. Dort wird er Teamkollege von Ferrari-Junior Oliver Bearman.

Ocon ist "aufgeregt, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen", und sagt: "Ich komme zu einem ambitionierten Rennteam, dessen Spirit, Arbeitsmoral und unwiderlegbarer Aufwärtstrend mich wirklich beeindruckt haben."

Bei Eigentümer Gene Haas und Teamchef Ayao Komatsu bedankt er sich für das Vertrauen "und für die ehrlichen und fruchtbaren Gespräche, die wir in den vergangenen paar Monaten geführt haben".

Zwischen Ocon und Komatsu ist es kein Neuanfang, sondern eine Reunion: Komatsu war Ocons Renningenieur bei dessen allererstem Formel-1-Test für das damalige Lotus-Team (heute: Alpine) in Abu Dhabi 2014. Ocon hatte damals gerade die Formel-3-EM gewonnen, vor Tom Blomqvist und Max Verstappen.

"Ich bin sehr glücklich drüber, wieder mit Ayao zusammenzuarbeiten", sagt Ocon. "Er war Teil meines Debüts, als ich in meinen Tagen als Lotus-Junior zum ersten Mal ein Formel-1-Auto getestet habe, vor zehn Jahren. Haas hat große Pläne und klare Ziele für die Zukunft, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Personal in Kannapolis, Banbury und Maranello."

Während Komatsu unterstreicht, dass er Ocons fahrerisches Talent "schon seit langer Zeit" auf dem Schirm habe, freut sich Haas über einen Fahrer, "der in der Formel 1 etabliert ist". Der amerikanische Motorsportmacher hatte sich 2021 dazu überreden lassen, mit Mick Schumacher und Nikita Masepin auf zwei Rookies zu setzen, und empfindet das im Nachhinein betrachtet als Fehlentscheidung.

Mit einem Rookie, Bearman, ist er einverstanden - aber der zweite Fahrer musste ein verlässlicher Wert sein. "Und das ist Esteban", sagt Haas. "Er hat bewiesen, dass er einer ist, der immer vorn dabei ist und Punkte holt. Es ist genau diese Kontinuität, die wir brauchen, während wir danach streben, uns auf der Strecke zu verbessern. Jetzt haben wir eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung."

Komatsu ergänzt: "Esteban, dürfen wir nicht vergessen, ist auch erst 27. Es ist wichtig, dass wir einen Fahrer mit Erfahrung neben Oliver Bearman haben. Aber Esteban ist jung und hat noch einiges zu beweisen. Ich denke, dass wir jetzt eine hungrige und dynamische Fahrerpaarung haben, die zu unserem Wachstum als Organisation vorteilhaft sein wird."

Haas fährt 2024 noch mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu Ende. Hülkenberg steht für 2025 bei Sauber (Audi) unter Vertrag. Magnussen hat noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Zwar sind noch einige Cockpits frei. Doch dem Vernehmen nach sind die Chancen des Dänen auf eine Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere eher gering.