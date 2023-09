Offiziell: Lewis Hamilton und George Russell verlängern bei Mercedes!

Lewis Hamilton und George Russell fahren auch weiterhin für Mercedes in der Formel 1. Das deutsche Werksteam hat vor dem Italien-Grand-Prix 2023 in Monza die Vertragsverlängerungen mit beiden Fahrern bekanntgegeben. Hamilton und Russell treten demnach "bis Ende 2025" für die Sternmarke an.

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff war das ein logischer Schritt. Er meint: "Die Zusammenarbeit mit unserer aktuellen Fahrerpaarung fortzusetzen war eine unkomplizierte Entscheidung."

"Wir haben die stärkste Fahrerpaarung im Feld und beide Fahrer spielen eine entscheidende Rolle im Team, um uns voranzubringen. Die Stärke und Stabilität, die sie bieten, bilden wichtige Bausteine für unseren zukünftigen Erfolg."

Hamilton hat mit Mercedes neue Maßstäbe gesetzt

Vor allem mit Hamilton hat Mercedes eine herausragende Erfolgsgeschichte geschrieben: Der Brite ist zur Saison 2013 zum Mercedes-Team gestoßen und hat 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 jeweils den WM-Titel in der Fahrerwertung gewonnen. Mit inzwischen 103 Rennsiegen ist Hamilton der erfolgreichste Formel-1-Fahrer überhaupt und mit sieben Weltmeisterschaften gleichauf mit Michael Schumacher.

"Lewis' Ehrgeiz und sein Engagement für Siege sind unübertroffen", sagt Markus Schäfer als Technischer Vorstand der Mercedes-Benz AG. "Seine grenzenlose positive Einstellung und seine Leidenschaft, sich selbst und das Team voranzutreiben, sind eine ständige Quelle des Stolzes und der Inspiration für alle, die mit dem Team und der Mercedes-Benz-Gruppe verbunden sind."

Auch Hamilton gibt an, mit Stolz auf die zurückliegenden Jahre zurückzublicken. Es sei ihm "eine Ehre" gewesen, "uns mit diesem unglaublichen Team einen Platz in den Geschichtsbüchern zu verdienen", so formuliert es der Ex-Champion.

Hamilton will mit Mercedes zurück an die Spitze

Weiter erklärt Hamilton, sein Erfolgswillen sei ungebrochen. Mehr noch: "Wir waren noch nie erfolgshungriger. Wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt. Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie groß die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton betont: "Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, wir sind fest entschlossen, gemeinsam mehr zu erreichen, und wir werden nicht aufhören, bis wir es geschafft haben."

Interessant ist an diesem Punkt eine Formulierung in der Mercedes-Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung. Darin heißt es, man setze die Zusammenarbeit mit Hamilton "mindestens bis zu einem 13. Gemeinsamen Jahr fort". 2025 wäre das 13. gemeinsame Jahr. Der neue Mercedes-Vertrag muss also nicht Hamiltons letzter sein, sondern könnte erneut fortgesetzt werden.

Wolff: Vertragsgespräche nur eine "Formalität"

Über die aktuellen Gespräche mit Hamilton sagt Teamchef Wolff: "Es war stets nur eine Formalität, dass wir zusammen weitermachen würden - und wir ziehen alle Energie daraus, dies öffentlich zu bestätigen."

"Seine Qualitäten als Rennfahrer werden durch seine bemerkenswerte Erfolgsbilanz deutlich, aber im Verlauf unserer gemeinsamen Jahre hat er sich zu einer Stütze und Führungspersönlichkeit unseres Teams entwickelt. Diese Führungsqualitäten sind von entscheidender Bedeutung, da wir uns darauf konzentrieren, wieder um Weltmeisterschaften zu kämpfen."

Als "weltweit größter Star der Formel 1" spiele Hamilton allerdings auch eine "Schlüsselrolle" dabei, "unser Engagement für Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit zu gestalten, das die Grundlage für unseren Erfolg in den kommenden Jahren bilden wird", sagt Wolff.

Warum auch Russell weiter für Mercedes fährt

Russell bezeichnet der Mercedes-Teamchef als "eine der führenden Persönlichkeiten seiner Generation" und gibt an, der englische Rennfahrer habe "das Vertrauen zurückgezahlt, das wir [2022] in ihn gesetzt haben".

"Als Fahrer kombiniert er rasanten Speed mit der Zähigkeit eines echten Kämpfers. Aber er bringt auch eine Intelligenz und Liebe zum Detail mit, die ihm helfen werden, weiter zu wachsen, sich zu entwickeln und sich zu verbessern", meint Wolff. Sein Fazit: "George passt perfekt ins Team und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortsetzen werden."

Russell selbst greift die Äußerungen von Wolff auf und meint, sein vorrangiges Ziel seit 2022 sei es gewesen, sich der Stammfahrer-Rolle bei Mercedes als würdig zu erweisen. Außerdem schätze er die "inspirierende" Zusammenarbeit im Mercedes-Team, "um Fortschritte mit unserem Auto zu erzielen und unsere Weiterentwicklung voranzutreiben".

Mercedes will "hoffentlich weitere Erfolge" einfahren

Russell weiter: "Wir haben in den vergangenen 18 Monaten einige wichtige Schritte gemacht und werden als Team immer stärker. Ich freue mich darauf, auf diesem Schwung in den Jahren 2024 und 2025 weiter aufzubauen, wenn wir uns darauf konzentrieren, wieder an die Spitze zurückzukehren."

Darauf setzt auch Mercedes-Technikvorstand Schäfer. Er will "in Zukunft hoffentlich weitere Erfolge mit Lewis und George feiern" und wisse um die Motivation des Werksteams "für den Rest der Saison [2023]". Es gelte, "diesen Schwung 2024 und darüber hinaus auszubauen", so Schäfer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.