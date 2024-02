Offiziell: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari!

Nachdem bereits großflächig darüber berichtet wurde, ist der Sensationswechsel nun auch ganz offiziell bestätigt: Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton verlässt Mercedes nach der Saison 2024 und zwölf gemeinsamen Jahren, um 2025 zu Ferrari zu wechseln.

Die Scuderia hat am Donnerstagabend bestätigt, dass der Brite einen "mehrjährigen Vertrag" unterschrieben hat. Wenige Minuten zuvor hatte Mercedes bereits offiziell vermeldet, dass der Rekordweltmeister das Team nach der Saison 2024 verlassen werde.

Hamilton hatte ursprünglich einen Mercedes-Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben, machte allerdings Gebrauch von einer Ausstiegsklausel. Er selbst erklärt: "Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben."

"Seit ich 13 Jahre alt war ist Mercedes ein Teil meines Lebens. Ich bin mit Mercedes aufgewachsen und sie zu verlassen, war deshalb eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste", betont der Rekordchampion.

"Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde meiner Mercedes-Familie immer für die unglaubliche Unterstützung dankbar sein", so Hamilton.

Hamilton will Mercedes "auf einem Höhepunkt" verlassen

Das gelte "ganz besonders" für Toto Wolff, dem er "für seine Freundschaft und seine Führungsqualitäten" dankt, "und ich möchte die Zusammenarbeit auf einem Höhepunkt abschließen", so Hamilton, für den die Saison 2024 die letzte bei Mercedes sein wird.

"Ich bin hundertprozentig entschlossen, in dieser Saison mein absolut Bestes zu geben und mein letztes Jahr in einem Silberpfeil zu einem unvergesslichen Jahr zu machen", so Hamilton.

Teamchef Wolff betont: "Unsere Partnerschaft mit Lewis ist zur erfolgreichsten Team- und Fahrerpaarung in der Geschichte unseres Sports geworden. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken. Lewis wird immer ein wichtiger Teil der Rennsportgeschichte von Mercedes sein."

"Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen. Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft", so Wolff.

Video: Holen Sie jetzt Verstappen statt Hamilton, Toto Wolff?

"Jetzt liegt aber erst noch eine Saison vor uns und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, 2024 ein starkes Jahr zu absolvieren", versichert der Teamchef, der die Mitarbeiter des Rennstalls bereits am Donnerstagnachmittag über Hamiltons-Abschied informierte.

Wie geht es für Carlos Sainz weiter?

Nach Informationen der brasilianischen Edition von Motorsport.com war Wolff dabei nicht selbst vor Ort in Brackley. Er hat das Team demnach in einer Videoschalte über Hamiltons Abschied unterrichtet, weil er sich aktuell in Mailand aufhält. Er selbst habe am Mittwochmorgen von Hamiltons Plänen erfahren.

Hamilton, der all seine sieben WM-Titel in der Königsklasse mit Mercedes-Power im Heck gewonnen hat, wagt damit im hohen Rennfahreralter noch einmal den Schritt zu einem anderen Hersteller. Zu Beginn der Saison 2025 wird er bereits 40 Jahre alt sein.

Bei der Scuderia ersetzt Hamilton Carlos Sainz, dessen Vertrag am Ende der anstehenden Saison 2024 ausläuft. Hamilton selbst hatte seinen Kontrakt bei Mercedes im vergangenen Jahr eigentlich erst bis Ende des Jahres 2025 verlängert.

Sainz hat sich am Donnerstagabend mit einem kurzen Statement in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und erklärt: "Die Scuderia Ferrari und ich werden nach der Nachricht des heutigen Tages Ende 2024 getrennte Wege gehen."

"Wir haben noch eine lange Saison vor uns und ich werde wie immer mein absolut Bestes für das Team und die Tifosi auf der ganzen Welt geben. Neuigkeiten zu meiner Zukunft werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", so der Spanier.

Experte vermutet: Hamilton glaubte nicht mehr an Mercedes

Hamiltons Wechsel dürfte vor allem sportliche Gründe haben, denn seinen bislang letzten Formel-1-Sieg holte er im Dezember 2021 beim Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda, sein siebter und bis heute letzter WM-Titel liegt sogar noch ein Jahr länger zurück.

Experte Damon Hill, Weltmeister von 1997, erklärt bei i#Sky#i: "Wenn Lewis wirklich geglaubt hätte, dass sein achter Titel garantiert ist oder dass es eine gute 50:50-Chance gibt, dass es bei Mercedes passiert, wäre er geblieben."

Hill glaubt: "Er ist an einem Punkt angelangt, an dem er wahrscheinlich schon ein paar Saisons lang die gleiche Musik von Mercedes gehört hat und anfing zu denken: 'Ich muss meine letzten paar Saisons in der Formel 1 beleben.' Was gibt es Besseres als für Ferrari zu fahren? Wenn es schiefgeht, wird er denken: 'Wenigstens habe ich es versucht.'

Ferrari selbst durchlebt aktuell eine noch längere Durststrecke. Den letzten WM-Titel holte die Scuderia im Jahr 2008, der letzte Fahrertitel durch Kimi Räikkönen liegt sogar noch ein Jahr länger zurück. 2007 setzte sich der Finne im WM-Kampf unter anderem ausgerechnet gegen Hamilton durch.

Der spätere Rekordweltmeister war 2007 mit McLaren in die Formel 1 gekommen und feierte für das Mercedes-Kundenteam ein Jahr später auch seinen ersten WM-Titel. 2013 folgte schließlich der Wechsel ins Werksteam.

Dort gewann er sechs weitere WM-Titel und zog so mit insgesamt sieben Formel-1-Weltmeisterschaften mit Michael Schumacher gleich. Mit 103 Rennsiegen ist Hamilton zudem der in dieser Hinsicht erfolgreichste Fahrer in der bisherigen Geschichte der Königsklasse.

Eine große Live-Analyse mit ersten Reaktionen zum spektakulären Hamilton-Wechsel, unter anderem mit Formel-1-Experte Marc Surer und Chefredakteur Christian Nimmervoll, gibt's am Donnerstagabend auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Im Livechat haben Kanalmitglieder dabei auch Gelegenheit, dem Panel Fragen zu stellen. Nach Ende des Livestreams ist das Video dann on demand verfügbar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.