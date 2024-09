Endlich offiziell: Racing Bulls schmeißt Ricciardo raus, holt Lawson

Wenige Tage nach dem Singapur-Grand-Prix 2024 hat Racing Bulls seinen Fahrerwechsel offiziell gemacht: Der bisherige Test- und Ersatzfahrer Liam Lawson ersetzt mit sofortiger Wirkung den bisherigen Stammfahrer Daniel Ricciardo und bestreitet die restlichen sechs Grand Prix der Formel-1-Saison 2024.

Dieser Schritt hatte sich bereits angedeutet, auch wenn die Chefetage von Racing Bulls und Red Bull am vergangenen Rennwochenende bemüht war, eben keine klare Aussage zur weiteren Personalplanung zu treffen.

Doch spätestens mit Ricciardos Aussagen nach dem Singapur-Rennen war klar: Er hatte gerade sein letztes Formel-1-Rennen für Racing Bulls bestritten, vielleicht sein letztes Formel-1-Rennen überhaupt.

Racing Bulls macht Ricciardo-Aus offiziell

Vier Tage später äußert sich Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies und lobt Ricciardo für dessen "Erfahrung, Talent und fantastische Einstellung". Damit habe Ricciardo eine wichtige Rolle gespielt, einen echten Teamspirit beim Rennstall aus Faenza in Italien entstehen zu lassen.

"Daniel war sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke ein echter Gentleman, immer mit einem Lächeln im Gesicht", sagt Mekies weiter. "Wir werden ihn vermissen, aber Daniel wird immer einen besonderen Platz einnehmen in der Red-Bull-Familie." Seinen Formel-1-Stammplatz ist Ricciardo aber damit offiziell los.

Lawson wird auf 2025 vorbereitet

Und das, obwohl Racing Bulls Ricciardo unmittelbar vor der Sommerpause nochmals im Cockpit bestätigt hatte. Allerdings hatte Red-Bull-Sportchef Helmut Marko kurz darauf angekündigt, Lawson werde 2025 "in einem unserer Autos sitzen" und dass sich dessen Zukunft "im September" entscheiden würde. Genau das ist jetzt passiert. Und Lawson bekommt sogar schon 2024 noch weitere Renneinsätze für Racing Bulls.

Mekies wähnt den Neuseeländer gut vorbereitet: "Liam kennt das Team schon gut. Er hat sich 2023 unter schwierigen Umständen gut geschlagen." Deshalb werde es ein "natürlicher Übergang" für Lawson, vom Test- zum Stammfahrer aufzusteigen. "Und es ist schön, dass ein Nachwuchsfahrer aus der Red-Bull-Familie den nächsten Schritt machen kann", sagt Mekies.

2023 hatte Lawson einzelne Rennen für das damals noch AlphaTauri genannte Team bestritten, nachdem sich Ricciardo in Zandvoort verletzt hatte. Von Zandvoort bis Katar absolvierte Lawson fünf Grands Prix in Vertretung des Stammfahrers und erzielte als Neunter in Singapur zwei WM-Punkte. Für 2024 blieb ihm jedoch der Weg ins Stammcockpit verwehrt und er war wieder nur Test- und Ersatzfahrer.

Daniel Ricciardo: Das Comeback missglückt

Ricciardo wiederum war Mitte 2023 zu Racing Bulls gekommen, um seiner Formel-1-Karriere neuen Schwung zu verleihen, weil er nach zwei schwachen McLaren-Jahren praktisch in der Versenkung verschwunden war. Doch der gewünschte Impuls stellte sich nicht ein, die Hoffnung auf die Nachfolge von Sergio Perez bei Red Bull zerschlug sich: Ricciardo punktete überhaupt nur in vier Rennen.

Auch das Teamduell gegen Yuki Tsunoda gestaltete sich nicht erfolgreich: 2024 unterlag Ricciardo bis Singapur mit 6:12 im Qualifying und war im Rennen mit 8:9 ebenfalls schwächer, wenn auch nur knapp. Doch wo Ricciardo dieses Jahr auf zwölf WM-Punkte kommt, sind es bei Tsunoda eben 22.

Seinen früheren Formel-1-Erfolgen fuhr Ricciardo zuletzt deutlich hinterher. Für Red Bull hatte er ab 2014 - zunächst als Teamkollege von Sebastian Vettel - und bis 2018 sieben Grands Prix gewonnen und 2014 sowie 2016 jeweils den dritten Platz in der Fahrerwertung belegt. (Weitere Highlights aus der Karriere von Daniel Ricciardo hier in unserer Fotostrecke!)

Anschließend gelangen ihm bei Renault in zwei Jahren nur zwei dritte Plätze, in weiteren zwei Jahren bei McLaren nur ein Überraschungssieg 2021 in Monza, sein achter und letzter. (Weitere Statistiken in der Formel-1-Datenbank abrufen!)