Offiziell: Mercedes legt Protest gegen Max Verstappen ein!

Mercedes hat nach dem Formel-1-Finalrennen in Abu Dhabi und dem Sieg durch Red-Bull-Fahrer Max Verstappen offiziell Protest gegen Verstappen eingelegt. Man wirft Verstappen einen Verstoß gegen Artikel 48.8 des Sportlichen Formel-1-Reglements vor.

Im entsprechenden Absatz des Regelbuchs heißt es: "Kein Fahrer darf ein anderes Auto auf der Strecke überholen, bis er nicht die Linie passiert hat, nachdem das Safety-Car an die Box zurückgekehrt ist." Dann wird eine Reihe von Ausnahmen von dieser Regel spezifiziert.

Konkret stört sich Mercedes also wohl an der Situation vor dem Restart zur letzten Runde, als Lewis Hamilton das Feld im dritten Sektor einbremste und Verstappen zeitweise neben Hamilton fuhr. Mercedes unterstellt mit dem Protest, Verstappen könnte Hamilton schon vor dem Überfahren der Ziellinie überholt haben.

Zweiter Protest von Mercedes

Außerdem hat Mercedes noch einen zweiten Protest eingelegt, nämlich gegen das Rennergebnis, auf Basis von Artikel 48.12. Dieser Artikel regelt das Vorgehen für überrundete Fahrzeuge und ob diese vor dem Restart nach einer Safety-Car-Phase am Spitzenreiter vorbeigehen dürfen oder nicht.

Erst hatte die Rennleitung angekündigt, die überrundeten Fahrzeuge dürften nicht überholen. Was Hamilton praktisch den Sieg und den WM-Titelgewinn garantiert hätte, weil sich zwischen ihm und Verstappen einige überrundete Fahrzeuge befanden. Diese hätte Verstappen in nur einer Runde überholen müssen, um überhaupt nur zu Hamilton aufschließen zu können.

Kurz darauf aber hieß es von der Rennleitung, die überrundeten Fahrzeuge dürften doch überholen. Und damit befand sich Verstappen auf einmal direkt hinter Hamilton, auf frischen Soft-Reifen, gegen Hamiltons uralte Hard-Reifen. Und Verstappen überholte Hamilton in der letzten Rennrunde für den Sieg und den WM-Titelgewinn.

In Artikel 48.12 ist allerdings vermerkt, dass "alle überrundeten Fahrzeuge" an den Autos in der Führungsrunde und am Safety-Car vorbeigehen müssen. Das ist nicht passiert. Ebenso haben die Fahrzeuge, die sich zurückgerundet haben, nicht wieder Anschluss gefunden ans Feld, weil fast sofort der Restart erfolgte.

Dann kommt ein weiterer entscheidender Satz: "Sobald das letzte überrundete Auto den Führenden überholt hat, kehrt das Safety-Car am Ende der folgenden Runde zurück an die Box." Das Safety-Car ist aber direkt in der entsprechenden Runde abgebogen, der vorletzten im Rennen.

Seite neu laden: Weitere Informationen in Kürze an dieser Stelle!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.