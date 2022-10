Offiziell: MoneyGram wird neuer Haas-Titelsponsor ab 2023!

Audio-Player laden

Das Haas-Formel-1-Team hat nach dem Abschluss eines neuen Titelsponsoringvertrags mit dem Zahlungsdienstleister "MoneyGram" einen wichtigen finanziellen Impuls erhalten. Die mehrjährige Partnerschaft, die am Vorabend des Heimrennens von Haas in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben wurde, wird mit der nächsten Saison beginnen.

Neben einer offiziellen Änderung des Teamnamens wird Haas für die Saison 2023 auch eine neue Lackierung erhalten. Der Vertrag von Haas mit MoneyGram, einem weltweit führenden Anbieter von Peer-to-Peer-Zahlungen, kommt zustande, nachdem das Team deutlich gemacht hatte, dass es im Zuge des wachsenden Interesses an der Mannschaft und der Formel 1 auf der Suche nach einem grundsoliden kommerziellen Partner ist.

Frühere Titelsponsoring-Verträge mit Rich Energy und Uralkali endeten beide unter kontroversen Umständen, und Haas wollte unbedingt abwarten, bis das richtige Unternehmen auftaucht. Gene Haas, der Besitzer des Teams, äußerte sich zu dieser Partnerschaft wie folgt: "Wir freuen uns, eine unglaubliche Marke wie MoneyGram als unseren neuen Titelsponsor begrüßen zu dürfen."

"Seit unserem Einstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft im Jahr 2016 hat sich das Haas F1 Team einen Ruf von Stärke, Agilität und Widerstandsfähigkeit erarbeitet. MoneyGram bringt einen ähnlichen Antrieb in die Welt der Finanzdienstleistungen, und wir sind bereit, zusammenzuarbeiten, um die Ergebnisse auf und neben der Rennstrecke zu maximieren."

Alex Holmes, Chairman und CEO von MoneyGram, sagt, das Unternehmen wolle seinen Einstieg in die Formel 1 nutzen, um sein schnell wachsendes digitales Geschäft zu fördern: "Wir werden uns auch weiterhin verändern, um die sich ständig ändernden finanziellen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und wir sind entschlossen, sicherzustellen, dass die Welt das weiß", sagt er.

"Deshalb geben wir Gas, indem wir unser Debüt in der Welt der Formel 1 geben und uns mit Gene und dem Haas F1 Team zusammentun." Obwohl der Moneygram-Deal erst in der nächsten Saison in Kraft tritt, werden Vertreter des Unternehmens am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Austin erscheinen, und es wird mehrere Aktivierungsveranstaltungen rund um den Grand Prix der Vereinigten Staaten geben.

Haas muss zudem noch sein komplettes Fahreraufgebot für die nächste Saison bestätigen, wobei bisher nur Kevin Magnussen einen festen Vertrag hat. Mick Schumacher bleibt eine Option für das Team, wenn er das Jahr stark beenden kann, und auch Aston-Martin-Reservist Nico Hülkenberg wird als aussichtsreicher Kandidat gehandelt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.