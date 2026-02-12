Offiziell: Ralf Schumacher heiratet seinen Lebensgefährten Etienne

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat sich mit seinem Lebensgefährten Etienne verlobt. Das erklärten die beiden in den sozialen Netzwerken. Dort heißt es in einem gemeinsamen Statement: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Etienne Bousquet-Cassagne heiraten werden."

Der Beitrag erhielt in den ersten Stunden mehr als 20.000 Likes auf Instagram sowie etliche Kommentare. Schumacher und Bousquet-Cassagne geben an, sie "freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche".

Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Schumacher und Bousquet-Cassagne schreiben: "Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf und Etienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre."

Das Paar hatte seine Beziehung im Sommer 2024 öffentlich gemacht. Zuvor war Schumacher von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet gewesen. 2001 wurde der gemeinsame Sohn David Schumacher geboren, der - wie Vater Ralf - ebenfalls Rennfahrer wurde.

2024 startete das Vater-Sohn-Gespann zusammen im Prototype-Cup-Germany auf dem Nürburgring und gewann gleich das erste gemeinsame Rennen in einem Ligier JS P320. Eingesetzt wurde das Fahrzeug vom US-Rennstall, den Ralf Schumacher 2015 gemeinsam mit Gerhard Ungar gegründet hatte.

Ralf Schumacher als Formel-1-Fahrer und in der DTM

Ralf Schumacher fuhr von 1997 bis 2007 in der Formel 1 für Jordan, Williams und Toyota. Er gewann sechs Grand Prix und wurde 2001 und 2002 jeweils WM-Vierter für Williams. Zu seinen Karriere-Höhepunkten zählt der letzte Sieg auf der 6,8 Kilometer langen Variante des Hockenheimrings vor dessen Verkürzung zur Saison 2002. (Alle Statistiken zu Ralf Schumacher in der Formel-1-Datenbank einsehen!)

Nach seiner Formel-1-Laufbahn (Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Ralf Schumacher) fuhr Schumacher von 2008 bis 2012 für Mercedes in der DTM und erzielte zwei Podestplätze. Seine persönliche Bestleistung war Rang acht in der Gesamtwertung 2011.

Seit 2019 ist Ralf Schumacher als Experte bei den Formel-1-Übertragungen von Pay-TV-Sender Sky tätig.