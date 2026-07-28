Offiziell: Red Bull holt Mercedes-Nachwuchschef Gwen Lagrue

Wie Motorsport-Total.com bereits in den vergangenen Tagen berichtet hatte, ist der Wechsel nun offiziell: Red Bull hat Gwen Lagrue als neuen Leiter des Red-Bull-Junior-Programms verpflichtet. Der Franzose wechselt nach elf Jahren bei Mercedes zum Team aus Milton Keynes und übernimmt dort die Verantwortung für die Nachwuchsförderung.

Mercedes bestätigt den Abschied seines langjährigen Nachwuchsverantwortlichen am Montag über die sozialen Medien: "Danke, Gwen. Es war eine großartige gemeinsame Reise", schrieb das Team. "Gemeinsam haben wir viele junge Fahrer entwickelt, darunter unsere heutigen Formel-1-Piloten George und Kimi, und du hast einen fantastischen Beitrag geleistet."

Mercedes lobt weiter und wünscht Lagrue viel Erfolg: "Wir haben einen würdigen Nachfolger des ursprünglichen Mercedes-Benz-Juniorprogramms aufgebaut, und du hinterlässt ein talentiertes Team, das diese Arbeit fortsetzen wird. Berufliche Wege mögen sich trennen, aber wir werden immer Freunde mit derselben Einstellung bleiben. Wir wünschen dir alles Gute für deine nächste Herausforderung."

Mekies würdigt Lagrue und Marko

Kurz darauf macht auch Red Bull die Verpflichtung offiziell. Lagrue übernimmt dort die Position des Direktors des Red-Bull-Junior-Programms. Er berichtet künftig direkt an Teamchef und CEO Laurent Mekies und füllt die Lücke, die nach dem Rückzug von Helmut Marko Ende vergangenen Jahres entstanden ist.

"Gwen zählt zu den besten Talenteentwicklern der Formel 1, und ich weiß aus erster Hand, welche Fachkompetenz, Führungsstärke und Leidenschaft er in die Förderung junger Fahrer einbringt", sagt Mekies. "Das Red-Bull-Junior-Programm war schon immer ein Grundpfeiler unseres Erfolgs. Dass Gwen nun die Leitung übernimmt, unterstreicht die Bedeutung, die wir der Entwicklung der nächsten Generation von Formel-1-Talenten weiterhin beimessen."

Gleichzeitig würdigt Mekies erneut die Verdienste von Marko: "Wir möchten heute noch einmal den außergewöhnlichen Beitrag anerkennen, den Helmut Marko über mehr als zwei Jahrzehnte beim Aufbau und der Leitung des Junior Programms geleistet hat. Das Junior Programm ist dank seiner Vision, seines Engagements sowie seiner Fähigkeit, außergewöhnliche Talente zu erkennen und zu fördern, zum Maßstab in der Formel 1 geworden. Dafür gebührt ihm großer Respekt."

Lagrue freut sich auf neue Herausforderung

Lagrue selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Der Wechsel zu Oracle Red Bull Racing markiert für mich den Beginn eines spannenden neuen Kapitels. Nach elf unvergesslichen Jahren bei Mercedes hatte ich das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Herausforderung anzunehmen und mich persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln."

"Das Red Bull Junior Programm gehört zu den angesehensten und erfolgreichsten Fahrerförderprogrammen im Motorsport. Es hat einige der größten Talente hervorgebracht, die die Formel 1 je gesehen hat. Es ist eine große Ehre für mich, ein so talentiertes Team führen und das nächste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte mitgestalten zu dürfen", so Lagrue weiter.

Während seiner Zeit bei Mercedes spielte der Franzose eine entscheidende Rolle bei der Förderung mehrerer späterer Formel-1-Fahrer. Über das Nachwuchsprogramm schafften unter anderem Esteban Ocon und George Russell den Sprung in die Königsklasse.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit bei Mercedes

Zuletzt galt Kimi Antonelli als sein bekanntester Schützling. Lagrue entdeckte den Italiener bereits im Alter von elf Jahren im Kartsport und begleitete dessen schnellen Aufstieg durch die Nachwuchsklassen bis in die Formel 1. Dort debütierte Antonelli mit 18 Jahren und gehört in seiner zweiten Saison bereits zu den Titelanwärtern.

Mit der nun offiziell bestätigten Verpflichtung setzt Red Bull den bereits angekündigten Umbau seiner Nachwuchsstruktur nach dem Abschied von Helmut Marko konsequent fort.