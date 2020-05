Offiziell: Sebastian Vettel und Ferrari trennen sich nach dieser F1-Saison

Jetzt ist es fix: Ferrari und Sebastian Vettel gehen ab der Formel-1-Saison 2021 getrennte Wege. Wie 'Motorsport-Total.com' vorab berichtete, verlässt der Deutsche die Scuderia zum Ende dieser Saison nach sechs gemeinsamen Jahren.

Der offiziellen Bestätigung waren seit Wochen Spekulationen in den Medien vorausgegangen. So soll Ferrari Vettel zunächst einen neuen Einjahresvertrag für 2021 angeboten haben - mit weniger Gehalt. Weil Vettel damit nicht zufrieden gewesen sei, habe Ferrari nachgebessert und das Angebot auf zwei Jahre Laufzeit erweitert.

Am Ende konnten sich beide Parteien dann aber doch nicht einigen. Wohin Vettel wechseln wird, ist noch unklar. Vor allem zwei Namen werden derzeit hoch gehandelt: McLaren und Renault. Letztere sollen ihm bereits ein Angebot gemacht haben.

Vettel war nach vier Titelerfolgen mit Red Bull (2010 bis 2013) in der Saison 2015 zu Ferrari gestoßen. In sechs Jahren konnte der Deutsche 14 Siege in Rot feiern, zwei Mal (2017/18) wurde er Vize-Weltmeister. Mit der Ankunft von Charles Leclerc im Team kam es in der vergangenen Saison häufiger zu Unstimmigkeiten.

Der junge Monegasse lief Vettel den Rang als Nummer eins bei Ferrari ab. Indem die Scuderia seinen Vertrag bereits 2019 um fünf weitere Jahre, also bis Ende 2024, verlängerte, setzte sie für die eigene Zukunft in der Formel 1 ein klares Zeichen.

Mit Bildmaterial von LAT.