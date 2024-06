Offiziell: Yuki Tsunoda fährt auch 2025 für Racing Bulls

Yuki Tsunoda geht 2025 in seine fünfte Formel-1-Saison. Denn der japanische Rennfahrer ist am Samstag (8. Juni) von seinem Team Racing Bulls für ein weiteres Jahr bestätigt worden. Tsunoda fährt also bis mindestens Ende 2025 in der Formel 1. (Hier erfahren, welche weiteren Fahrer schon für 2025 feststehen!)

"Ich bin sehr glücklich, bei RB zu bleiben, und es ist ein gutes Gefühl, dass meine Zukunft so früh im Jahr entschieden wird", sagt der Japaner. "Dafür möchte ich allen bei Red Bull und Honda danken, die eine so wichtige Rolle in meiner Karriere gespielt haben und dies auch weiterhin tun werden."

"Das Team hat ein großes Entwicklungsprojekt vor sich, und ich freue mich darauf, daran teilzuhaben. Es ist großartig zu wissen, dass jeder die harte Arbeit, die ich geleistet habe, zu schätzen weiß und dass das Team daran glaubt, dass ich ihm helfen kann, in der Tabelle weiter nach oben zu kommen", so der Japaner.

"Wir haben in dieser Saison bereits deutliche Fortschritte gemacht, und das motiviert mich wirklich, immer mein Bestes zu geben, und das werde ich auch weiterhin mit VCARB tun."

"Im Moment konzentriere ich mich auf die verbleibenden Rennen in dieser Saison, mit dem Ziel, so viele Punkte wie möglich nach Hause zu bringen, mich mit dem Team weiterzuentwickeln und den Grundstein zu legen, um nächstes Jahr noch besser abzuschneiden", so Tsunoda.

Was Racing Bulls dabei aber nicht bekanntgegeben hat: Wer 2025 der Teamkollege von Tsunoda sein wird. Und das, obwohl das Team in der Vergangenheit mehrfach beide Formel-1-Fahrer auf einmal bestätigt hat, so auch im vergangenen Jahr für 2024 mit Tsunoda und Daniel Ricciardo.

Treu geblieben ist sich das italienische Formel-1-Rennstall mit Hauptsitz in Faenza jedoch bei der Dauer seiner Fahrerverträge: Red Bull stattet seine Kaderfahrer im "B-Team" traditionell nur mit Einjahresverträgen aus. Die Racing-Bulls-Fahrer müssen sich also Jahr für Jahr beweisen und für eine Fortbeschäftigung empfehlen. (Hier die Laufzeit der aktuellen Formel-1-Fahrerverträge abrufen!)

Tsunoda in der Formel 1: Warten auf den Durchbruch

In bislang drei kompletten Formel-1-Saisons hat es Tsunoda in jedem Jahr auf eine zweistellige Punkteausbeute für AlphaTauri und (seit 2024) Racing Bulls gebracht. 2021 und 2023 belegte er jeweils Platz 14 in der Fahrerwertung.

Seine bisherige Bestleistung in einem Formel-1-Rennen datiert aus seiner Debütsaison 2021: Beim Finalrennen in Abu Dhabi erzielte Tsunoda im AT02 den vierten Platz. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

2024 verspricht die bisher beste Formel-1-Saison für Tsunoda zu werden: Nach bisher acht Grands Prix mit Punkten an fünf Rennwochenenden steht Tsunoda mit 19 Zählern auf P10 der Formel-1-Fahrerwertung und macht vor allem im Racing-Bulls-Teamduell gegen Ricciardo eine gute Figur: Im Direktvergleich zum achtmaligen Formel-1-Rennsieger führt er sowohl im Qualifying als auch im Rennen deutlich.

Teamchef lobt "phänomenalen" Schritt

"Ich habe Yukis Fortschritte in der Formel 1 schon vor meiner Rückkehr nach Faenza mit Interesse verfolgt, und sie sind beeindruckend, Jahr für Jahr", sagt Teamchef Laurent Mekies. "Der Schritt nach oben, den er in diesem Jahr gemacht hat, ist einfach phänomenal, und er überrascht uns alle immer wieder, Rennen für Rennen."

"Es gibt keinen Zweifel an seiner natürlichen Schnelligkeit, zu der er nun eine viel reifere Herangehensweise hinzugefügt hat. Diese Kombination macht ihn zu einem sehr schnellen und konstanten Fahrer und einem großartigen Teamplayer", lobt er.

"Wir verstehen immer besser, was er von uns braucht und umgekehrt, sodass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, Yuki als Fahrer und das Team", so Mekies. "Wir haben die gleichen Ambitionen, es gibt also mehrere gute Gründe, unsere Reise gemeinsam fortzusetzen. Er hat noch eine Menge zu geben!"

Geschäftsführer Peter Bayer ergänzt: "Yuki ist ein Absolvent sowohl des Red-Bull- als auch des Honda-Juniorprogramms, und es ist der guten Arbeit aller Beteiligten zu verdanken, dass er sein derzeitiges Leistungsniveau erreichen konnte."

"Wie das Sprichwort sagt: 'Never change a winning team', daher freuen wir uns, Yuki als Teil unserer Zukunft zu bestätigen. Er ist sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon sehr wertvoll, denn seine einnehmende Art hat ihn bei den Fans auf der ganzen Welt sehr beliebt gemacht. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.