Positiver Corona-Test: Jos Verstappen verpasst Formel-1-Rennen in Zandvoort

Jos Verstappen ist beim Niederlande-Grand-Prix 2022 in Zandvoort nicht vor Ort dabei. Der Vater von WM-Spitzenreiter Max Verstappen verpasst aufgrund eines positiven Corona-Befunds das Heimrennen seines Sohnes.

Bei 'De Telegraaf' erklärt Jos Verstappen, er habe bisher einen milden Krankheitsverlauf: "Ich fühle mich gut, aber ich bin natürlich zuhause geblieben, weil ich Max nicht gefährden will. Wir wollen ja nicht, dass er krank wird."

Und Red Bull will nicht, dass Max Verstappen zu sehr abgelenkt wird von seinen eigenen Aufgaben. Laut Teamchef Christian Horner will man um den Formel-1-Weltmeister herum eine "Oase der Ruhe" schaffen.

Begründung: "Er hat die Nummer eins auf dem Auto, er führt in der Gesamtwertung und wir alle haben gesehen, was 2021 hier in Zandvoort los war. Wir gehen davon aus, es wird dieses Jahr noch extremer."

Doch mit wie viel Gegenwehr durch Ferrari und Mercedes ist an diesem Wochenende zu rechnen? Jos Verstappen meint: "Nach der Sommerpause gab es ein paar Regeländerungen, die andere Teams vielleicht mehr treffen als uns. Doch so einfach wie beim vergangenen Rennen in Spa wird es dieses Mal nicht."

Für einen Hingucker sorgt Max Verstappen aber so oder so: Er fährt in Zandvoort mit einer Helmdesign-Hommage an Papa Jos Verstappen. Die sieht der Vater aber ebenso wenig live wie die Ehrung seines Sohnes in dieser Woche durch die Niederlande.

