Oliver Bearman empfindet Haas-Leistung als "Schlag ins Gesicht"

Für Haas ging es nach einem starken Saisonstart in den vergangenen Wochen immer weiter bergab. Vom fünften Gesamtrang, auf dem Oliver Bearman nach dem zweiten Saisonrennen lag, ist man derzeit sehr weit entfernt. Der Freitag in Österreich schien für Haas wieder ein Schritt in die richtige Richtung zu sein, doch nach den Plätzen 13 und 15 herrscht erneut Ernüchterung.

"Um ehrlich zu sein, ist das heute ein harter Schlag", muss Bearman nach dem Qualifying in Spielberg (Formel 1 2026 live im Ticker) einräumen. Denn der Brite hatte sich am Samstag deutlich mehr ausgerechnet, nachdem sich das Auto am Freitag so gut angefühlt hatte wie schon lange nicht mehr.

"Eigentlich hatte ich seit Miami bis jetzt nicht mehr so viel Vertrauen in das Auto; es war das erste Mal, dass ich es so richtig pushen konnte und mich stark damit gefühlt habe", sagt er. Doch statt eines erhofften Top-10-Ergebnisses war er drei Zehntel vom Q3-Einzug entfernt.

"Dass wir nun genau dieselbe Konkurrenzfähigkeit wie bei den vergangenen fünf Events haben, ist wirklich ein Schlag ins Gesicht und tut ein bisschen weh", hadert er.

"Ich gehe irgendwie immer mit dem Gedanken ins Qualifying, dass wir es in Q3 schaffen können, wenn ich eine Mega-Runde hinlege und ein Wunder vollbringe. Und um ehrlich zu sein, hatte ich heute das Gefühl, dass mir eine großartige Runde und eine super Leistung gelungen sind. Ich habe nirgends Zeit liegenlassen, und trotzdem waren wir sehr, sehr weit weg vom Kampf um Q3."

"Das ist eine harte Realität, aber es zeigt genau, wo wir im Moment stehen."

Haas wartet seit dem Wochenende in China auf eine Top-10-Platzierung im Qualifying. Rang zwölf in Miami war für den amerikanischen Rennstall seitdem das Höchste der Gefühle. Viermal schied man sogar in Q1 aus - dreimal Esteban Ocon, einmal Bearman.

Spielberg hatte eigentlich Hoffnung auf mehr gemacht, doch diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, obwohl Bearman mit seiner Runde eigentlich sehr zufrieden war. "Ich habe noch nicht gesehen, wo wir Zeit verloren haben. Ich bin mir sicher, dass vieles davon auf den Geraden liegt, was Fakt ist, aber wir müssen im Vergleich zu unserer Konkurrenz auch noch etwas Arbeit in unser Paket und die Aerodynamik stecken."

"Das Nervige ist, dass das Gefühl gut war - und wenn das Gefühl gut ist, erwartet man eigentlich, ein bisschen schneller zu sein. Das ist also schade", sagt er.

Zumindest könnte eine gute Balance für Vorteile beim Reifenverschleiß im Rennen sprechen, was für Bearman auch ein Strohhalm ist, an den er sich klammert, wie er betont. "Um ehrlich zu sein, hatten wir gestern eine ganz ordentliche Rennpace. Allgemein waren wir im Rennen bislang immer etwas stärker als im Qualifying", sagt er.

"Ich denke, auch beim Motor gibt es im Rennen ein paar weniger Unterschiede und wir neigen dazu, die Dinge ziemlich gut zu managen. Ich hoffe also, dass wir morgen ein besseres Rennen haben können, aber das ist eben unsere aktuelle Konkurrenzfähigkeit, so ist es nun mal."