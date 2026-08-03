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Oliver Bearman: Klare Absage an Aston Martin, Treue zu Ferrari

Oliver Bearman beendet Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Aston Martin - Der Haas-Pilot macht deutlich, dass sein großes Ziel weiterhin Ferrari ist

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
Oliver Bearman: Klare Absage an Aston Martin, Treue zu Ferrari

Oliver Bearman ist stolz Teil des Ferrari-Juniorenprogramm zu sein

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Oliver Bearman hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Aston Martin eine klare Absage erteilt. Der Haas-Pilot betont, dass sein langfristiges Ziel weiterhin ein Cockpit bei Ferrari ist und fühlt sich dem italienischen Traditionsteam nach wie vor eng verbunden.

Der Brite absolvierte 2026 seine erste komplette Formel-1-Saison für Haas und gilt als eines der größten Talente aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm. Weil der Weg zu einem Stammcockpit bei der Scuderia durch die Fahrerpaarung mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc derzeit versperrt scheint, wurde zuletzt über mögliche Alternativen für Bearman spekuliert.

Im Podcast "F1 Beyond The Grid" wurde der 21-Jährige deshalb direkt auf ein mögliches Engagement bei Aston Martin angesprochen. Hintergrund sind Spekulationen darüber, dass dort in den kommenden Jahren ein Cockpit frei werden könnte.

Bearman sieht seine Zukunft weiter bei Ferrari

Bearman macht jedoch deutlich, dass er derzeit keinen Anlass sieht, Ferrari den Rücken zu kehren. "Ich fühle mich dem, was Ferrari mir ermöglicht hat, sehr verpflichtet. Sie haben mich von Anfang an unterstützt, seit ich in die Formel 3 gekommen bin. Dass ich heute hier bin, verdanke ich ihnen", erklärt der Haas-Pilot.

Für ihn ist Ferrari weiterhin das große Ziel seiner Karriere und Aston Martin keine Option: "Ferrari ist für mich das Dream Team. Nicht nur, weil ich Teil des Programms bin, sondern weil es wahrscheinlich die ikonischste Marke der Welt ist. Mein Ziel bleibt es, eines Tages Ferrari-Fahrer zu werden. Das ist im Moment mein Plan, und dann werden wir sehen, wie sich alles entwickelt."

Gleichzeitig betont Bearman, dass er das Potenzial von Aston Martin durchaus anerkennt, einen Wechsel aber aktuell nicht in Betracht zieht. "Aston Martin macht im Moment eine schwierige Phase durch. Ich bin aber sicher, dass sie eines Tages ein unglaublich starkes Team sein werden. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich mich derzeit nach ihnen umschaue."

Solide erste Saisonhälfte bei Haas

Nach der ersten Hälfte der Formel-1-Saison 2026 belegt Bearman mit 18 Punkten den 13. Platz in der Fahrerwertung. Damit liegt er deutlich vor seinem Haas-Teamkollegen Esteban Ocon, der bislang drei Punkte gesammelt hat und auf Rang 17 der Wertung ist. Gesamt hat Haas also nach der ersten Saisonhälfte 21 Punkten und liegt damit auf dem siebten Platz der Konstrukteurswertung.

Mit seinem klaren Bekenntnis zu Ferrari hat Bearman die jüngsten Spekulationen über einen möglichen Wechsel vorerst beendet, auch wenn seine langfristige Zukunft in der Formel 1 weiterhin eng mit den Entwicklungen auf dem Fahrermarkt verknüpft bleibt.

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