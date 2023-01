Operation am Handgelenk: Zwangspause für Kevin Magnussen

Audio-Player laden

Haas-Pilot Kevin Magnussen muss in der Vorbereitung auf die Formel-1-Saison 2023 eine krankheitsbedingte Pause einlegen. Der Däne teilte am Freitag mit, dass er am Handgelenk operiert werden muss, wonach erst einmal Schonung angesagt ist.

"Ich hatte Schmerzen im Handgelenk, also ging ich zum Arzt, um es untersuchen zu lassen", sagt Magnussen. "Sie fanden eine Zyste, die jetzt entfernt werden muss, damit ich für die Formel-1-Saison bereit sein kann."

Bei einer Zyste handelt es sich um einen Hohlraum im Körpergewebe, der mit Luft, aber auch mit Körperflüssigkeiten wie Blut oder Gewebsflüssigkeit gefüllt sein kann. "Es ist ein harmloser Eingriff", berichtet Magnussen über die Operation, "aber ich muss mich danach wahrscheinlich ein paar Wochen lang ausruhen."

Mit Blick auf die Wintertestfahrten der Formel 1, die vom 23. bis 25. Februar in Bahrain stattfinden, stellt dies für Magnussen wohl kein Problem dar. Anders sieht es mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona (28. und 29. Januar) aus, wo Kevin Magnussen zusammen mit seinem Vater Jan auf einem Porsche 911 GT3 R an den Start gehen wollte.

"Ich muss abwarten, was der Arzt sagt, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich in Daytona fahren kann", sagt Magnussen. Vater und Sohn Magnussen waren bereits im vergangenen Dezember zusammen beim 12-Stunden-Rennen auf der Formel-1-Strecke von Abu Dhabi angetreten.

"Es ist eine unglückliche Situation für uns", sagt Mark Kvamme, Teambesitzer des Rennstalls MDK Motorsports, für den Magnussen in Daytona fahren sollte. "Die MDK-Motorsports-Familie unterstützt Kevin voll und ganz. Kevins Zeitplan für die Formel 1 hat höchste Priorität, und je früher er fit ist, desto besser."

"Die Ärzte werden entscheiden, ob er in der Lage sein wird, mit uns Rennen zu fahren. Wenn nicht, werden wir eine andere Gelegenheit finden, um gemeinsam Rennen zu fahren", so Kvamme weiter.

