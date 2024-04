Operation am offenen Herzen: Ex-F1-Pilot Kovalainen auf dem Wege der Besserung

Ex-Formel-1-Pilot Heikki Kovalainen musste sich vor wenigen Tagen wegen eines Aortenaneurysma am offenen Herzen operieren lassen. Jetzt hat sich der Finne zu seinem Gesundheitszustand geäußert und bestätigt, dass die Operation "gut verlaufen" ist. Derzeit erholt sich der Sieger des Ungarn-GP 2008 in der finnischen Heimat.

"Ende letzten Jahres wurde bei mir ein aufsteigendes Aortenaneurysma diagnostiziert", erklärte Kovalainen kürzlich in einem Social-Media-Video. Das Aneurysma wurde bei einer Routine-Untersuchung entdeckt. Schlimmstenfalls hätte die Arterie reißen können, was zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen geführt hätte.

"Es handelt sich um ein Stück der aufsteigenden Aorta, das sich ziemlich stark erweitert hat", berichtet der Finne, der in seiner Formel-1-Karriere für McLaren, Renault, Caterham und Lotus am Start war. "Das ist natürlich der Grund, warum ich den Winter über nicht an Rallyes oder anderen Aktivitäten teilnehmen konnte. In den letzten Monaten habe ich mit einem Ärzteteam meine Optionen durchgesprochen."

"Für immer Spuren auf meiner Brust"

"Wir haben uns für eine Operation entschieden. Letzte Woche wurde ich im Universitätskrankenhaus von Tampere in der dortigen Herzabteilung operiert", so Kovalainen. "Ein wunderbares Team von Ärzten, Krankenschwestern und Assistenten kümmerte sich um mich. Es war eine Operation am offenen Herzen, sodass ich für immer Spuren auf meiner Brust habe. Aber die Operation ist gut verlaufen."

"Wir haben es geschafft, genau das zu tun, was wir vorhatten", ist der 42-Jährige erleichtert. Bei der Operation wurde der erkrankte Teil der Aorta entnommen und ein künstliches Transplantat eingesetzt. "Alles ist gut verlaufen. Es war natürlich eine große Operation. Ein paar Tage nach der Operation fühlte ich mich ein wenig unwohl, aber seitdem ist es viel besser geworden."

"Ich bin jetzt wieder zu Hause und erhole mich bereits. Die Aussichten sind recht gut", sagt der Finne. "Es besteht die Möglichkeit, sich vollständig zu erholen und wieder voll fit zu werden, aber natürlich wird nur die Zeit zeigen, wie sich das alles entwickelt. Bis jetzt ist die Einschätzung ziemlich gut, und ich bin sehr zufrieden damit."

Kovalainen im Rallyesport aktiv

"In der Zwischenzeit werde ich mich weiter erholen und versuchen, meine Aktivitäten nach und nach zu steigern", sagt Kovalainen, der nach seinem Formel-1-Aus den Rallyesport für sich entdeckt hat. Er fährt mit einem Toyota GR Yaris Rally2 in japanischen Rallye-Meisterschaft, wo er in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit Sae Kitagawa den Titel in einem Skoda Fabia erlangte.

"Das Wichtigste ist natürlich, dass das Brustbein Zeit hat, zu heilen. Und wenn alles gut geht, hoffe ich, dass ich dann zu meinem normalen Tagesablauf zurückkehren kann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Strecke."

Mit Bildmaterial von LAT.