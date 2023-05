Organisatoren sicher: Neuer Miami-Asphalt wird mit der Zeit besser

Die Organisatoren des Grands Prix von Miami sind zuversichtlich, dass sich der neue Streckenbelag im Laufe der Zeit verbessern wird, nachdem er den Fahrern am vergangenen Wochenende noch Probleme bereitete, da es an Grip mangelte.

Einer der Faktoren, die dazu beitrug, war die Entscheidung der Rennleitung in Miami, den neuen Belag nicht mit Wasser abzustrahlen. Damit wird in der Regel die Bitumen- und Ölschicht entfernt, die auf dem neu verlegten Asphalt vorhanden ist.

Dass dieser Vorgang ausgelassen wurde, brachte an diesem Wochenende einige Nachteile mit sich. Doch Tom Garfinkel, geschäftsführender Gesellschafter des Miami-Grand-Prix, ist der Meinung, dass sich dieser Schritt noch auszahlen werde, da der Belag durch eine natürlichere Alterung langfristig besser wird.

"Ohne das Wasserstrahlen wird der Belag etwas langlebiger sein", erklärt Garfinkel. "Außerdem wird er sich im Laufe der Zeit verändern. Ich denke, dass das Klima mit der Sonne und der Feuchtigkeit und einige andere Dinge die Strecke beeinflussen werden, aber mit der Zeit wird sie sicher besser werden."

Verstappen sieht schon jetzt Besserung

Während der Streckenbelag für die Fahrer im Training und im Qualifying schwierig war, meinte Rennsieger Max Verstappen, dass er bis zum Rennen gut genug gewesen sei.

"Ich denke, er hat sich im Laufe des Wochenendes ziemlich verbessert", so der Red-Bull-Pilot nach seinem Sieg. "Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, dass es wegen des Regens etwas schlechter sein würde, aber die meisten Stellen waren ganz okay."

"Es ist ein Straßenkurs. Man kann nicht erwarten, dass es neben der Ideallinie fantastisch ist. Aber insgesamt denke ich, dass es im Vergleich zum Vorjahr viel mehr Spaß gemacht hat, hier zu fahren. Ich glaube, der Asphalt ist viel besser geworden. Also ja, es war absolut in Ordnung. Ich denke, es ist keine schlechte Strecke."

Auf die Frage, ob Miami in Erwägung ziehe, für 2024 mehr Rahmenrennen in das Programm aufzunehmen, sagt Garfinkel: "Wir ziehen es in Erwägung."

"Ich denke, wenn man neben der Linie mehr Gummi auf die Strecke bekommt, wird man während des Rennens besseres Racing haben. Und es ist einfach mehr Unterhaltung, mehr Rennen für die Fans. Das könnte also eine sinnvolle Maßnahme sein."

Änderungen an der Schikane

Garfinkel ist auch der Meinung, dass die Änderungen, die Miami an der Konfiguration der Schikane in Kurve 15/16 vorgenommen hat, sehr gut funktioniert haben. Im vergangenen Jahr war das Layout als zu eng kritisiert worden und löste bei den Fahrern einige Bedenken aus, nachdem es zu Zwischenfällen gekommen war.

Deshalb wurden Änderungen an den Leitplanken und am Profil der Schikane vorgenommen, die laut Garfinkel von den Fahrern gelobt wurden - ebenso wie die Beseitigung mehrerer Bodenwellen. "Vergangenes Jahr war es an einigen Stellen etwas holprig, aber die Fahrer meinten, dass es besser geworden ist."

"Die Abschwächung in den Kurven 15/16 erfolgte nach dem Feedback, das wir von George Russell erhalten hatten. Wir haben mit allen Fahrern und Teamchefs gesprochen, auch mit der FIA und der Formel 1. Es gab unterschiedliche Meinungen zu 15/16."

"Aber die Schlussfolgerung war, dass die Formel 1 und die FIA versuchen sollten, den Scheitelpunkt etwas weicher zu machen und die Randsteine ein wenig abzusenken."

"Das ist gelungen. Ursprünglich war die Kurve ziemlich hart zu fahren, und man musste hart arbeiten, um die Autos zu verlangsamen, bevor man dort durchkam. In diesem Jahr haben wir die Kurve ein wenig entschärft, und das Feedback, das wir bekommen haben, zeigt, dass sie den Fahrern viel besser gefällt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.