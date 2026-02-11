Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Oscar Piastri: Diese zwei Schlüsselpersonen sollen 2026 helfen

Oscar Piastri hat sein persönliches Team für 2026 umstrukturiert. Nach einem schwierigen Saisonende sollen zwei Vertraute ihm zu alter Stärke verhelfen

Christopher Otto Roberto Chinchero
Veröffentlicht:
Oscar Piastri: Diese zwei Schlüsselpersonen sollen 2026 helfen

Oscar Piastri und sein Manager Mark Webber im Formel-1-Fahrerlager

Foto: Getty Getty

Oscar Piastri erschien im Paddock von Sachir in Begleitung von zwei neuen Gesichtern. Diese sollen ihn durch die gesamte Saison 2026 unterstützen. Die Winterpause wurde genutzt, um das schwierige Ende der Weltmeisterschaft 2025 zu analysieren.

Dieser Prozess führte dazu, dass der Australier Änderungen an seinem persönlichen Stab für die Rennwochenenden vornahm. Sein Management bleibt zwar in den Händen von Mark Webber und Ann Neal, doch die Rollenverteilung ändert sich.

Die Beziehung zu Webber und Neal reicht bis in die Anfänge seiner Formel-1-Karriere zurück. Der ehemalige Red-Bull-Pilot wird sich nun jedoch gemeinsam mit seiner Frau Ann auf kommerzielle Angelegenheiten konzentrieren.

Webber mehr im Hintergrund

An seine Seite holte Piastri stattdessen Pedro Matos. Der Portugiese war 2021 sein Renningenieur bei Prema, als Piastri als Rookie auf Anhieb den Formel-2-Titel gewann. Die beiden arbeiteten bereits 2017 in der britischen Formel 4 zusammen.

Neben dem 33-jährigen Ingenieur wird Piastri weiterhin auf Emma Murray setzen. Die australische Mentaltrainerin unterstützt ihn seit den Anfängen seiner Motorsportkarriere. Ihre Präsenz an der Rennstrecke wird in diesem Jahr deutlich erhöht.

Für Piastri beginnt damit ein neues Kapitel. Er ist entschlossen, die Harmonie wiederzufinden, die die erste Hälfte der vergangenen Saison prägte. Die Ankunft von Matos, einem reinen Techniker, deutet auf eine gezieltere Unterstützung hin.

Einbruch lag nicht am Team?

Manche Beobachter interpretieren die personellen Veränderungen als Hinweis. Der Leistungseinbruch im vergangenen Herbst könne demnach nicht dem Team angelastet werden. Piastri suchte die Antworten offenbar bei sich selbst.

Auf McLaren-Seite bleibt hingegen alles beim Alten. Das Team, das direkt mit Oscar arbeitet, wurde vollständig bestätigt. Keine Veränderungen, kein Umbruch. Die Chemie zwischen Fahrer und Rennstall scheint zu stimmen.

