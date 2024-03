Oscar Piastri: Gespannt, "wie viele Sandsäcke aus dem Red Bull fallen"

McLaren-Pilot Oscar Piastri ist gespannt, "wie viele Sandsäcke im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain aus dem Red Bull fallen werden", nachdem er im Training vor Max Verstappen gelegen hatte.

Piastri beendete das zweite Training als Fünfter, vier Zehntelsekunden hinter dem führenden Mercedes von Lewis Hamilton und knapp vor Red Bulls Verstappen, der mit gedrosseltem Motor zu fahren schien, da sich Red Bull auf die Rennperformance konzentrierte.

"Red Bull sieht nicht so schnell aus, wie wir dachten. Mal sehen, wie viele Sandsäcke morgen fallen", schmunzelt Piastri im Gespräch mit Formula1.com. "Es ist viel enger, als ich erwartet habe. Mercedes sah schnell aus, Fernando [Alonso] sah schnell aus. Es ist immer ein bisschen schwierig, das an einem Donnerstag zu beurteilen, aber ich denke, wir sind im Bereich der Punkte."

Er sagt, dass es bei der Dichte des Feldes möglich sei, um das Podium zu kämpfen - oder auch nur Zehnter zu werden. "Hoffentlich können wir in der Nähe der Spitze bleiben."

Piastri betont auch, dass das Team noch einige Unstimmigkeiten mit der Pace des MCL38 untersuchen müsse, wobei die windigen Bedingungen in Sachir eine Rolle spielten.

"Ich denke, wir sind auf einem guten Weg", meint er. "Wir sind immer noch etwas instabil, daher ist es schwer zu sagen, wie wir abschneiden werden, aber es sieht bei allen ähnlich aus."

"Es gibt einige Runs, die wir uns genauer ansehen müssen, um herauszufinden, warum sie so waren, sowohl die guten als auch die schlechten, aber ich denke, dass die allgemeine Stimmung an diesem Tag ziemlich positiv ist", so Piastri.

"Es fühlt sich immer ein bisschen armselig an, dem Wind die Schuld zu geben, aber es ist schwierig da draußen, wenn es so windig ist. Die Autos haben so eine unterschiedliche Balance und so einen unterschiedlichen Abtrieb, je nachdem, was der Wind macht. Es war schwierig da draußen und morgen wird es nicht anders sein."

Lando Norris landete im zweiten McLaren hingegen nur auf dem letzten Platz, hatte aber seine Qualifying-Runde auf weichen Reifen abgebrochen. Doch obwohl er zugibt, einen "chaotischen Tag" erlebt zu haben, stimmt er Piastri zu, dass das Gesamtbild für das Team aus Woking ermutigend sei.

"Es war ein anständiger Tag, wahrscheinlich etwas besser als ich erwartet hatte", sagt er. "Es war nicht mein bester Tag, es war einfach ein bisschen chaotisch von meiner Seite. Ich hoffe, dass ich das in den Griff bekommen habe und morgen einen besseren Job machen kann."

"Es war ein guter Tag für uns. Wir haben einige Dinge ausprobiert, wir haben das Auto etwas besser verstanden, aber es gibt immer noch viele Dinge, die wir verbessern müssen", so Norris. "Es ist klar, dass Red Bull immer noch an der Spitze ist und Ferrari nah dran ist. Mercedes ist immer ein Fragezeichen, aber es war klar, dass sie nicht schlecht sein würden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.