Oscar Piastri: Habe mich beim Reifenmanagement seit 2023 verbessert

Trotz einer starken Rookiesaison 2023 hat sich Oscar Piastri von McLaren das Reifenmanagementthema auf die Fahne geschrieben. Im Qualifying fiel es dem jungen Australier oft leichter mit seinem Teamkollegen Lando Norris mitzuhalten als in den Grands Prix, da Piastri die Reifen ziemlich hart rangenommen hat und über längere Stints durch den Verschleiß zurückgeworfen wurde.

Beim ersten Rennen der neuen Saison in Bahrain hat der 22-Jährige dabei schon gezeigt, dass 2024 auch in den Rennen mit ihn zu rechnen ist. Mit 7,5 Sekunden Rückstand auf Norris holte sich Piastri mit Platz acht vier Punkte und laut den Reifenverschleißdaten, die uns von unserem Technologiepartner PACETEQ vorliegen, war Piastri in dieser Disziplin der bessere McLaren-Pilot.

"Ehrlich gesagt, es war ein starkes Rennen für mich", sagt er. "Ich denke, dass ich im letzten Jahr auf solchen Strecken, auf denen die Reifen stark abbauen, nicht viel Grip haben und man die Hinterreifen wirklich fordert, generell etwas mehr zu kämpfen hatte. Und ich denke, dass ich in Bahrain mit Lando auf Augenhöhe war, und damit bin ich wirklich zufrieden."

"Für mich war es also ein guter Schritt nach vorn. Natürlich muss ich das auch weiterhin tun. Und auf jeder Rennstrecke wird es andere Einschränkungen geben, aber ich denke, das war ein positiver Anfang für etwas, das ich im letzten Jahr angehen wollte."

Piastri: Japan und Australien werden Klarheit geben

In Dschidda wird aufgrund des superglatten Asphalts das Reifenmanagement ohnehin eine geringere Rolle spielen, doch mit den bald bevorstehenden Rennen in Japan und China mit vielen schnellen und mittelschnellen Kurven wird Piastris Vermögen mit den Reifen umzugehen erneut auf die Probe gestellt.

"Ich habe das Gefühl, dass ich letztes Jahr in Melbourne etwas mehr zu kämpfen hatte, und in Japan - auch wenn ich auf dem Podium stand - war der Rückstand ziemlich groß. Ich denke also, dass es ziemlich schnell eine Reihe von Rennen geben wird. Aber es wird über das Jahr verteilt sein."

